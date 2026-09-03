La selección femenina durante un entrenamiento en Berlín - FEB

España arranca el Mundial con duelo clave

La selección femenina de baloncesto se mide a la anfitriona Alemania, su teórico rival directo por el primer puesto de grupo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto comenzará este viernes (17.45 horas/Teledeporte) su andadura en el Mundial de Berlín con un duelo de exigencia y clave ante la anfitriona Alemania, su teórico principal rival por el primer puesto del grupo que da acceso directo a los cuartos de final del campeonato.

España volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo casi ocho años después de ganar el bronce en la cita celebrada en Tenerife, en lo que era su tercera medalla mundialista consecutiva y que significaría el penúltimo gran logro para una generación que en 2019 ganaría su cuarto oro continental. A partir de ahí, vendrían años complicados, con la tetracampeona europea quedándose incluso fuera del Mundobasket de 2022.

Ahora, cuatro años después, con una selección en medio de un positivo proceso de renovación, vuelve a codearse con las mejores del mundo en un torneo donde parte como una de las candidatas a un podio tan abierto como duro y cuyo primer paso importante es ya este viernes en el Uber Arena ante la anfitriona Alemania.

España afronta la cita tras conquistar dos subcampeonatos continentales consecutivos, con especial mención para el del año pasado, logrado con un grupo joven y un tanto inexperto a nivel internacional, pero que fue creciendo y cogiendo confianza a medida que fue avanzando el campeonato hasta casi rozar el oro.

Ocho de esas jugadoras repiten para este Mundial, lideradas por la capitana Alba Torrens, única superviviente del bronce de 2018 y que está acompañada por nuevos valores que encabezan la pívot Awa Fam, elegida en el número tres del 'draft' de la WNBA por las Seattle Storm, y la base Iyana Martín, que salió en el 7.

Un bloque con el que el seleccionador Miguel Méndez espera ir creciendo con el paso de los días, sobre todo después de una preparación inusual donde le faltaron Fam, Raquel Carrera, Megan Gustafson, María Conde y Alicia Flórez, la más novata del equipo. Todas ellas enroladas en la WNBA se fueron incorporando en los días finales de la concentración en España y apenas han podido participar de la dinámica de trabajo, aunque eso le ha pasado también a otros rivales con sus internacionales al otro lado del océano Atlántico.

Y tras una buena gira de amistosos, saldada con pleno de cinco victorias, la actual subcampeona de Europa debutará precisamente ante uno de los rivales a los que batió durante este verano, una Alemania también ambiciosa y que cayó por un ajustado 60-65 en un choque donde los dos equipos se guardaron seguramente cosas pensando en este viernes y donde les faltaban todavía piezas.

Ahora, con todas ellas y con el carácter oficial del choque, se atisba un duelo muy diferente y donde el combinado de Miguel Méndez tendrá seguramente que elevar el buen nivel ofrecido en los amistosos, donde dio buen tono defensivo y acierto exterior. Además, del triunfo anrte las germanas, firmó otros dos de refuerzo anímico ante Bélgica, su verdugo en la final de los dos últimos Eurobasket y a la que arrasó en La Laguna (Tenerife) por 95-67, y ante China, actual subcampeona del mundo y que cedió en la prórroga por 72-71.

Miguel Méndez contará ahora con los refuerzos de sus WNBA, sobre todo el trío que forman Awa Fam, Raquel Carrera y Megan Gustafson, que dan a la selección un interesante y versátil poderío por dentro, mientras que por fuera espera mantener el acierto exterior de la gira y el buen nivel ofrecido en la dirección por Iyana Martín para deshacerse de una Alemania a la que ganó con facilidad en sus duelos en los dos últimos Eurobasket (79-60 en 2025 y 67-42 en 2023) y que no pierde ante este rival desde hace casi 30 años.

El anfitrión del Mundobasket no ha tenido una preparación muy óptima en cuanto a resultados y arrancará el campeonato sin haber ganado ninguno de sus amistosos, pero el plus del público y el tener ya a todas sus WNBA puede equilibrar más la balanza. Dos buenas conocidas por las españolas como Leo Fiebich y Marie Gülich, además de la pívot Luisa Geiselsöder, serán las principales armas de las locales, un equipo con mucho físico y altura.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Ortiz, Buenavida, Torrens, Ginzo y Fam --posible quinteto inicial-- Carrera, Gustafson, Martín, Cazorla, Florez, Pueyo y Conde.

ALEMANIA: Peterson, Wilke, Fiebich, Sabaly y Geiselsolder --posible quinteto inicial-- Gülich, Buhner, Daub, Bessoir, Sontag, Eichmeyer y Bielefeld.

--PABELLÓN: Uber Arena de Berlín.

--HORA: 17.45/Teledeporte.