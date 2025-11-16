España cae ante Francia con una mejora insuficiente en Cádiz

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto perdió (68-72) ante Francia en el segundo encuentro amistoso del Torneo Internacional de La Línea de la Concepción (Cádiz), pese a mejorar su puesta en escena y prestaciones con respecto a la derrota contra Italia.

Las de Miguel Méndez, quien busca una convocatoria de garantías de cara a la fase de clasificación para el Mundial, que empieza en marzo, no pudieron hacer acopio de grandes sensaciones. Con todo, la subcampeona de Europa dio un paso al frente ante las galas, para llevarse al menos una gran primera mitad como referencia.

Después de la mala presentación contra las italianas, España puso actitud, intensidad, ataque y defensa corales, para llegar a mandar de 15 puntos en el inicio del tercer cuarto (45-30), a pesar del contratiempo inicial de la lesión de Elena Buenavida. La buena dirección de Mariona Ortiz y Helena Pueyo, más la actuación por dentro de Awa Fam y Megan Gustafson pusieron a España en la línea correcta, pero Francia elevó el nivel y no encontró respuesta.

Las galas mejoraron el acierto desde la línea de tres y remontaron el marcador (49-50), sin que funcionaran las advertencias de Miguel Méndez en cada tiempo muerto. Alicia Florez dejó también buenos minutos y, en el último cuarto, la selección española fue incapaz de encadenar la buena defensa con el ataque.

El físico de las galas y el acierto, con la ex del Girona Migna Touré y Valériane Ayayi al frente, pudieron con una España con más dudas en los últimos dos minutos. El esfuerzo final de Iyana Martín (16 puntos) y Fam no impidió la pequeña revancha francesa por la semifinal del pasado Eurobasket. Un triple de Pauline Astier finiquitó el encuentro, la segunda victoria de Francia en La Línea.