España se cuelga el bronce en el Eurobasket Sub-20 femenino - FIBA

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina Sub-20 de baloncesto se subió al podio del Campeonato de Europa celebrado en Lituania, después de superar (81-59) a Bélgica en el partido por el tercer puesto.

Después de caer ante Francia en semifinales, las de Rubén Burgos se desquitaron este domingo con una gran actuación para subirse al podio, 16 medallas en 23 ediciones de esta cita. Con el bronce de 2026 son cinco medallas consecutivas (13 en los 14 últimos torneos).

Pese a no contar con sus dos referentes Iyana Martín y Awa Fam, la generación del 2006 cosechó un nuevo éxito en Klaipeda, brillando Inés Sotelo (21 puntos), Marta Alsina (14) y Anais Rodríguez (14).