España defenderá el título mundial de baloncesto 3x3 en Varsovia con los campeones de Mongolia

Prelista de España para el Mundial 3x3 de Mongolia - FEB

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de 3x3 anunció este jueves una prelista de ocho jugadores para preparar la Copa del Mundo FIBA 3x3 2026 de Varsovia, que se disputará del 1 al 7 de junio y en la que España defenderá el histórico oro conquistado el pasado año en Mongolia con la presencia de todos los integrantes del equipo campeón.

El seleccionador nacional, Pedro Meléndez, citó a Iván Aurrecoechea (Valencia Basket 3x3), José Antonio Blázquez (Fuengirola 3x3), Diego de Blas (Fuengirola 3x3), Juan Luis Cebrián (Fuengirola 3x3), Guim Expósito (DeQing), Carlos Martínez (Valencia Basket 3x3), Isaac Mayo (Fuengirola 3x3) y Fallou Niang (Lausanne 3x3/Fibwi Mallorca Bàsquet Palma).

Entre los convocados figuran los cuatro jugadores que se proclamaron campeones del mundo en Mongolia --Aurrecoechea, Expósito, de Blas y Martínez--, núcleo que también conquistó recientemente la medalla de plata en la Champions Cup.

Los ocho jugadores se concentrarán en Valencia a partir del próximo 25 de mayo, después de una primera preparación realizada entre el 11 y el 14 de este mes, antes de viajar a la capital polaca el día 30. De esa lista saldrán los cuatro integrantes definitivos para el Mundial.

España quedó encuadrada en el Grupo A junto a Serbia, Austria, Australia y Madagascar. El combinado nacional debutará el 1 de junio ante Australia y se medirá ese mismo día a Serbia, mientras que el 3 de junio cerrará la fase de grupos frente a Austria y Madagascar. El primer clasificado accederá directamente a cuartos de final y el segundo y tercero disputarán una eliminatoria previa.