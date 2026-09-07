España gana a Japón para acceder a cuartos con su mejor versión

España celebra su victoria sobre Japón en el Mundial 2026 de baloncesto femenino - FEB

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto ha ganado este lunes con una sólida y reconfortante victoria a Japón (59-79) en la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIBA 2026, un resultado convincente que certifica su continuidad en el torneo de Berlín y que, sumado al triunfo previo de Alemania frente a Malí (83-58), otorga a las de Miguel Méndez el liderato del Grupo A y el billete directo a los cuartos de final.

El combinado español exhibió su versión más firme e inspirada cuando más lo necesitaba. Tras el tropiezo ante la selección maliense, las españolas despejaron cualquier fantasma de eliminación o de tener que disputar el siempre exigente cruce de octavos. Con una gran intensidad defensiva y una fluidez ofensiva constante, España dominó el ritmo del partido de principio a fin, asegurándose un valioso tiempo de descanso antes de las eliminatorias decisivas ya que jugarán el duelo de cuartos el jueves, todavía sin rival.

En el apartado individual, la joven base Iyana Martín (20 puntos) ejerció de líder absoluta del ataque español con una actuación portentosa, bien secundada en el juego interior por la pívot Awa Fam (16), quien firmó un imponente doble-doble tras capturar 10 rebotes. También aportaron solvencia en momentos clave María Conde (9), Maite Cazorla (7), Alicia Flórez (6 y 7 rebotes) y Elena Buenavida (5 y 6 rebotes), en un duelo donde Alba Torrens volvió a quedarse sin minutos.

La clave del éxito español residió en la capacidad para contener el peligroso tiro exterior japonés y neutralizar las penetraciones de jugadoras como Kokoro Tanaka o Saki Hayashi. España impuso su envergadura bajo los aros (44 rebotes totales por 28 de su rival) y aprovechó las pérdidas asiáticas para anotar con velocidad, cortando de raíz cualquier conato de remontada. El encuentro arrancó con un equipo español muy entonado desde la larga distancia y agresivo en el rebote ofensivo.

Las canastas iniciales de Raquel Carrera (4) y las perlas desde el perímetro de Iyana Martín marcaron las primeras diferencias (2-8). Pese a los intentos nipones por igualar el ritmo con transiciones rápidas, el acierto de Mariona Ortiz (5) y la aportación de Megan Gustafson (3) desde el banquillo permitieron a las de Méndez cerrar el primer cuarto con ocho puntos de ventaja (15-23). Durante el segundo periodo, Japón apretó los dientes de la mano de Tanaka y Yuki Miyazawa, aprovechando un tramo de imprecisiones españolas en el pase para recortar distancias.

Las japonesas llegaron a situarse a solo tres puntos antes del descanso (36-39) tras un parcial favorable (21-16), sostenidas por su acierto exterior y sacando rédito de una falta técnica al banquillo español en los instantes finales del cuarto. Tras el paso por los vestuarios, España volvió a ajustar su engranaje defensivo y encontró la contundencia de Awa Fam en la pintura. La pívot valenciana dominó la zona anotando lanzamientos clave, mientras Helena Pueyo (4) y Elena Buenavida sumaban energía e intensidad saliendo desde la rotación.

Pero un triple lejanísimo de Cazorla volvió a estirar el colchón español hasta los nueve puntos antes de afrontar el último asalto (48-57). En el cuarto definitivo, 'La Familia' terminó por romper el choque con una autoridad incontestable. Un parcial arrollador en los primeros minutos de la mano de Iyana Martín dejó sin respuesta al conjunto asiático, que se vio desbordado por el despliegue físico y el orden táctico de las españolas. El contundente 11-22 en este último periodo selló el definitivo 59-79, confirmando las buenas sensaciones y el pase de España para cuartos de forma directa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: JAPÓN, 59 - ESPAÑA, 79 (36-39, al descanso).

--EQUIPOS.

JAPÓN: Hayashi (4), Todo (-), Tanaka (15), Mawuli (6) y Tokashiki (6) --quinteto inicial--; Miyazawa (7), Machida (-), Asahina (-), Yamamoto (5), Goto (2), Takada (2) y Konno (12).

ESPAÑA: Martín (20), Cazorla (7), Conde (9), Carrera (4) y Fam (16) --quinteto inicial--; Ginzo (-), Gustafson (3), Ortiz (5), Buenavida (5), Flórez (6) y Pueyo (4).

--ÁRBITROS: Batista (PUR), Guzmán (PUR) y Burns (USA). Sin eliminados.

--PABELLÓN: Max-Schmeling-Halle.