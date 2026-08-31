España parte al Mundial de Alemania con "determinación, optimismo e ilusión"

Foto de familia tras la despedida de la selección española para el Mundial de Baloncesto de Alemania - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto acude con "determinación, optimismo e ilusión" al Mundial que acogerá Alemania a partir de esta mes y con un equipo formado por 12 jugadoras que, según su capitana, Alba Torrens, competirá "con muchísima ambición" y cuya "fortaleza" es su gran unión dentro y fuera de la pista.

"Volvemos a soñar años después y jugaremos en un pabellón donde vuestros compañeros de La Familia masculina ya consiguieron levantar un campeonato de Europa. Vamos con determinación, optimismo e ilusión. Seréis bronce, plata u oro, pero sobre todo nos tendréis siempre a vuestro lado para daros ese 'empujoncito' cuando lo necesitéis", confesó la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, en el acto de despedida al equipo celebrado en la sede de Endesa en Madrid.

La exjugadora está "emocionada" por lo que significa un Mundial. "Llevábamos 8 años sin poder participar en una Copa del Mundo. En Tenerife (2018) fuimos bronce, algo que no es nada fácil. La única jugadora que estuvo presente allí es Alba Torrens, cuyo sostenimiento en la élite es increíble", recalcó.

La máxima dirigente del baloncesto español comentó la "responsabilidad" que conlleva la camiseta de la selección española, no solo en el medallero, sino en cuanto a "los valores que implica". "Las 12 jugadoras tienen un talento que nos ilusiona y nos habéis generado la expectativa por doble subcampeonato de Europa y la gira. Además nos transmitís mucho fuera de la pista. Eso os ha hecho que os ganéis un corazón en los aficionados", añadió.

Por último, destacó que los 16 equipos que participan en el torneo tienen "un nivel muy alto", pero que "no hay un equipo mejor" que España cuando están juntas. "Parte de ese mérito es nuestro seleccionador nacional. Es el coleccionista de títulos. Detrás de ellos hay mucho conocimiento y experiencia para manejar a las jugadores dentro y fuera de la pista. Has creado un equipo y eso no es nada fácil. Estamos en las mejores manos posibles", subrayó en referencia a Miguel Méndez.

El combinado español, que está encuadrado en el Grupo A del torneo junto a Alemania, Japón y Mali, estará compuesto por Alba Torrens, María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida, Alicia Flórez y Megan Gustafson, única jugadora que no estuvo presente en el acto debido a que se encuentra todavía jugando la WNBA Portland Fire.

Todas ellas estarán a las órdenes de Miguel Méndez, que destacó que el objetivo de las jugadoras cada vez que se ponen la camiseta de España es el de "ganar". "Tengo mucha ilusión y esperemos disfrutar, aunque tenemos que ir con la humildad que tenemos que tener. Ya nos la quitaremos cuando toque", señaló.

Por su parte, la capitana del equipo, Alba Torrens, explicó que el equipo llega al Mundial con "muchas ganas de competir y preparadas". "Llegamos con muchísima ambición. Este equipo me ilusiona y me hace volver a soñar, aunque debemos tener la humildad de estar a las puertas de un Mundial", reconoció.

La alero del Azulmarino Mallorca reseñó la "unión, las ganas y el compromiso" del equipo. "En el equipo se siente respeto y amor, así como una mentalidad de sumar al grupo. Esa es nuestra fortaleza, que somos un equipo", agregó.

Por último, director general de Comunicación de Endesa, Carlos Piza, apuntó que el equipo transmite "ilusión". "Entendemos el camino que hay detrás. Han pasado 8 años en los que la selección se ha reconstruido sin perder su seña de identidad, que es su manera de competir y defender la camiseta. Querer a un equipo significa estar en los momentos en los que toca volver a empezar. Será el Mundial de las 12, de las que construyeron el camino antes que ellas y de las jóvenes que les gustaría estar ahí", concluyó.

España debutará en el Mundial el próximo 4 de septiembre frente a Alemania (17.45 horas); disputará la segunda jornada de la fase de grupos ante Mali el 5 de septiembre (11.30 horas); y cerrará la primera fase el 7 de septiembre frente a Japón (17.50 horas).