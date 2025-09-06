España pasa invicta a cuartos de final en el Europeo femenino de 3x3

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto 3x3, formada por Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y Vega Gimeno, ha pasado este sábado como invicta a los cuartos de final en el Campeonato de Europa, que se está disputando en Copenhague (Dinamarca).

El cuarteto entrenado por Nuria Martínez, que defiende su título de esta Copa de Europa conquistado en 2024 en Viena (Austria), ganó esta vez a Gran Bretaña por 21-13 en su debut. España salió muy intensa y consiguió ventajas rápidamente, Ygueravide desbordó con cuatro dobles y Alonso de Armiño repitió su siempre sólida defensa. Aunque costó cerrar el triunfo cuando parecía controlado, las españolas al final sonrieron.

Con el pase a la siguiente ronda ya en el bolsillo porque Hungría había vencido a Gran Bretaña, contra las húngaras en el segundo partido estaba en juego el liderato del Grupo C y enfrentarse a Lituania o a Países Bajos en los cuartos de final. Y las pupilas de Nuria Martínez fueron a por la victoria ante un rival peleón en los primeros minutos.

Camilión, con otra defensa efectiva y un 'and one' de mérito alejó a España en el marcador. Pero fue Gimeno, con varias canastas cerca del aro, quien sentenció la victoria por 21-12. En los cruces directos, 'La Familia' femenina del 3x3 se enfrentará en cuartos a Lituania, que ocupó la segunda posición del Grupo A por detrás de la selección neerlandesa.