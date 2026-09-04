Iyana Martín intenta una penetración durante el amistoso España-Mali de Zaragoza - FEB

España quiere aprovechar el buen inicio

Menos de 24 horas después de su gran victoria ante Alemania, la selección femenina se mide a Mali en el Mundial de Baloncesto

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto no tendrá demasiado tiempo para festejar su gran arranque en el Mundial de Berlín y ya este sábado por la mañana (11.30 horas/Teledeporte) tendrá que disputar su segundo partido ante una Mali, a la que ya se medió en la preparación y frente a la que espera confirmar sus buenas sensaciones.

La actual subcampeona de Europa olvidó cualquier atisbo de nervios por el escenario, la competición y el rival, la anfitriona Alemania, que contaba con el apoyo del Uber Arena de la capital, y puso la primera importante piedra para poder acabar primera de grupo y pasar directamente ya a los cuartos de final del torneo.

El combinado que dirige Miguel Méndez se impuso de forma arrolladora y con más autoridad de la prevista por 83-53 a las alemanas, a las que desarboló desde el salto inicial para sumar una victoria que debe ayudar a acelerar ese crecimiento que suele llevar el equipo en los grandes campeonatos.

Ahora, en un horario más inusual, casi al mediodía y posiblemente con un ambiente más frío en un pabellón distinto, el Max-Schmelling, España intentará sumar el segundo triunfo que al menos ya le asegure pasar el grupo antes de jugarse seguramente el primer puesto el próximo lunes ante Japón. Para ello, tendrá que batir a una Mali, a la que conoce bien después de medirse a ella hace apenas una semana en el triangular de Zaragoza, con claro triunfo por 97-58.

Esta contundente victoria no debe relajar en exceso a la actual subcampeona de Europa, que repartió bien minutos y esfuerzos en el estreno, con Raquel Carrera, una de las últimas en incorporarse la que más minutos tuvo (26:43) y con otras cuatro superando la veintena. Mantener el nivel defensivo y el acierto será clave para imponerse a Mali.

La selección africana plantó cara en su debut ante Japón (102-97), aunque su potencial se ve reducido por la baja de Mariam Coulibaly, 'MVP' de la LF Endesa, lo que exige más a una otra jugadora de la liga española como Sika Koné, que firmó 21 puntos y 11 rebotes ante las japonesa, bien acompañada por otra jugadora del campeonato español como Amina Sangare (22 con 9/10 en tiro).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Ortiz, Cazorla, Conde, Ginzo y Fam --posible quinteto inicial--; Carrera, Gustafson, Martín, Buenavida, Flórez, Pueyo y Torrens.

MALI: N'Diaye, Doumbia, Haidara, Koné y Dembele --posible quinteto inicial-- A.Sangare, D.Sangare, Cisse, Coulibaly, Dabou, Balayera y Sanou.

--PABELLÓN: Max-Schmelling de Berlín.

--HORA: 11.30/Teledeporte.