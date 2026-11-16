España quiere cerrar su gran 2026 con sonrisa y cerca del Eurobasket

Las jugadoras de la selección española durante un partdo - ALBERTO NEVADO

España quiere acercar el Eurobasket y cerrar con sonrisa su gran 2026

La selección femenina de baloncesto visita a Croacia tras sus victorias ante Chequia y Bulgaria

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto buscará este martes dar un paso casi definitivo para el Eurobasket del 2027 con una nueva victoria en su visita (18.00 horas/Teledeporte) a Croacia, frente a la que espera dar continuidad a la mejora en su juego y a los triunfos ante Chequia y Bulgaria.

España, actual subcampeona de Europa, está cumpliendo con su favoritismo en su grupo de clasificación para la próxima cita continental, vital porque es la vía para jugar un Preolímpico para estar en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028, y podría tener mucho camino ya recorrido si sale victoriosa del Centro de Deportes Zatika de la localidad croata de Porec.

El combinado que dirige Miguel Méndez está yendo de menos a más y no ha fallado en sus dos primeros choques, aunque en el primero, en Oviedo, sufrió mucho para batir a las checas por un ajustado 73-71. Cuatro días después, en la ciudad búlgara de Samokov, se deshizo por 64-85 de Bulgaria, frente a la necesitó una gran segunda parte después de un primer tiempo muy igualado.

"Cada día que pasa, cada día que entrenamos, el equipo se parece más a lo que queremos ser en esta 'ventana' porque no podemos pensar en el verano pasado y estamos trabajando para tener esa defensa y ese ataque", reconoció el seleccionador tras la segunda victoria en esta fase de clasificación.

La selección intentará ahora poner el 3-0 para cerrar un brillante 2026 en el que sumó un nuevo éxito con la medalla de bronce en el Mundobasket de Berlín. Lo tendrá que hacer ante la que Miguel Méndez ve como el rival más peligroso, pero que ha tiene una derrota en su haber tras caer ante las búlgaras de forma muy clara por 91-74, aunque se repuso con una necesaria victoria a domicilio ante Chequia (69-82), partido que se puede asemejar más a lo que le puede esperar a España, con el plus para su rival de jugar con el apoyo de su afición.

La tetracampeona de Europa, con la incomodidad del viaje y de un proceso vírico que ha afectado a algunas de las jugadoras, se presenta como favorita en Porec, donde volverá a estar liderada por la energía y talento que representa una Iyana Martín que sigue alargando el gran juego que ofreció en el mes de septiembre. De momento, fue la mejor en Oviedo con 18 puntos y elevó su nivel en Samokov con 26, bien secundada por dentro por Raquel Carrera, también dando pasos adelante.

Por otro lado, España deberá mejorar otros debes que se ha dejado por cerrar en estos dos encuentros como es el acierto desde fuera, con un discreto 12/46 en el lanzamiento desde el triple, y las pérdidas, con 29 en total, 16 de ellas en el último choque donde se quedó lejos (13) de las 25 asistencias que repartió ante las checas.

Enfrente, una Croacia que querrá plantar cara animada por su buena victoria en Praga donde sobresalió por encima de todas la pívot nacionalizada Khadijiah Cave. La exjugadora del CB Avenida estuvo desaparecida ante Bulgaria, autora de un espectacular 'doble-doble' con 16 puntos y 18 rebotes, diez de ellos ofensivos por lo que el equipo español tendrá que prestar atención bajo su tablero.

"Espero que tengamos una buena noche en el tiro, lo que nos daría opciones de competir. Una victoria más nos acercaría al objetivo y nos dejaría en una situación aún mejor. Además, en la segunda ventana jugaremos dos partidos en casa, por lo que nos ahorraremos los viajes interminables. Necesitamos frescura y energía para el partido de mañana, para dar el cien por cien, pase lo que pase", apuntó el seleccionador croata Stipe Bralic, que usó sólo a siete jugadoras ante Chequia.

A nivel estadístico, España ha salido vencedora de los últimos encuentros ante el combinado balcánico, entre ellos los más recientes en la fase de clasificación para el anterior Eurobasket, por un trabajado 65-70 en Split y por un más claro 78-62 en Castellón de la Plana.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

CROACIA: Lazic, Ujevic, Cvitkovic, Begic y Cave --posible quinteto inicial-- Dojkic, Ostojic, Strize, Mandic, Vuksic, Bura y Vojtulek.

ESPAÑA: Martín, Cazorla, Pueyo, Araújo y Carrera --posible quinteto inicial--; Ortiz, Ayuso, Torrens, Vilaró, Ginzo, Etxarri, Pendande, Millán y Alarcón.

--PABELLÓN: Centro de Deportes Zatika de Porec.

--HORA: 18.00/Teledeporte.