Raquel Carrera intenta un lanzamiento en el España-Italia del Premundial 2026 de San Juan, Puerto Rico - FIBA

España quiere cerrar el Premundial sumando una buena experiencia

La selección femenina de baloncesto se mide a la todopoderosa Estados Unidos en busca de mejores sensaciones tras la derrota ante Italia

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto pondrá este martes (22.00 horas/Teledeporte) el punto y final a su paso por el Premundial que se está disputando en San Juan, Puerto Rico, con un exigente duelo contra la todopoderosa y campeona de todo Estados Unidos, frente a la que no tiene nada en juego y donde intentará sumar una buena experiencia competitiva, principalmente para las más jóvenes.

La actual subcampeona continental ya cumplió con su misión el pasado sábado cuando batió claramente a la anfitriona de este torneo y selló su vuelta a un Mundobasket tras su ausencia en 2022. Con el objetivo cumplido y dentro de un calendario muy apretado, a España le costó tener energía y máxima concentración menos de 24 horas después para su primer rival de verdadera entidad, Italia, y encajó su primera derrota.

El equipo que entrena Miguel Méndez cayó con claridad ante el combinado italiano por 68-56, firmando un mal partido en ataque, reflejado principalmente en las 25 pérdidas de balón. El seleccionador lanzó un mensaje de aviso sobre la concentración y la intensidad y la necesidad de aprender de estas situaciones, pero fue comprensivo también con una desconexión de este tipo en un Premundial que calificó de "loco" y que está situado en un tramo muy difícil para las jugadoras españolas.

Ahora, a la selección le toca el mayor de los retos actuales en el baloncesto femenino como es intentar, al menos, tutear todo lo posible a los Estados Unidos, un equipo que ha venido con sus jugadoras de la WNBA, lideradas por la talentosa y mediática Caitlin Clark, pese a tener ya el billete garantizado por su condición de actual campeona.

Las jugadoras americanas se han paseado por el Coliseum José Miguel Agrelot ante sus anteriores rivales y su victoria de menor diferencia fue la sumada ante Italia por 93-59, prueba evidente de que no están dando demasiado margen a la relajación y que siguen siendo bastante superiores. Clark está siendo su jugador mejor valorada con 12,8 puntos y 6,8 asistencias por partido para un equipo que está repartiendo mucho sus minutos entre sus doce jugadores.

Con todo, el choque puede ser una buena oportunidad para España, que no tiene demasiadas oportunidades de medirse a las estadounidenses salvo que coincidan en grandes citas. De hecho, desde la histórica final olímpica en 2016 en Río de Janeiro (Brasil) no se cruzaban, con victoria ese día por 101-72 de las americanas que no pierden un partido en una gran competición desde el Mundial de 2006 cuando cayeron en semifinales ante Rusia.

El partido también será una buena ocasión para que el equipo gane madurez competitiva ante jugadoras de mucha entidad, sobre todo para las más jóvenes, entre ellas Iyana Martín, Awa Fam y Elena Buenavida, que estaban en la Sub-19 que fue subcampeona del mundo en Madrid en 2023 ante los Estados Unidos por un escaso margen (69-66), con la primera elegida 'MVP' del torneo. María Conde, que no pudo jugar más ante Italia tras hacerse daño en un tobillo al inicio del tercer cuarto, seguramente no entrará en la rotación.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS:

ESTADOS UNIDOS: Plum, Gray, Clark, Hamby y Billings --posible quinteto inicial-- Bueckers, Burrell, Cooper, Howard, Iriafen, Reese y Young.

ESPAÑA: Cazorla, Martín, Buenavida, Ginzo y Carrera --posible quinteto inicial--, Araújo, Fam, Ortiz, Ayuso, Gustafson, Pueyo y Conde.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli'.

--HORA: 22.00/Teledeporte.