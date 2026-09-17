España vuelve al podio del ranking FIBA femenino tras la medalla de bronce en el Mundial

La selección española femenina de baloncesto celebrando la victoria frente a Alemania en fase de grupos del Mundial de Berlín. - Andreas Gora/dpa

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto subió este jueves al tercer puesto del Ranking Mundial Femenino de FIBA después de colgarse la medalla de bronce en el Mundial de Berlín (Alemania), adelantando a Australia y Bélgica y quedándose por detrás de Estados Unidos, primera, y Francia, segunda.

Con la medalla de bronce en Berlín, España sube tres posiciones, de la sexta a la tercera, adelantando a Australia, a quien venció en cuartos, y a Bélgica en el ranking FIBA. Como resultado de este Campeonato del Mundo, el 'top 10' lo encabezan Estados Unidos (1076.1 puntos), seguida de la subcampeona Francia (936.4) y cerrando el podio España (885.1) con una ventaja de 100 puntos sobre Alemania (782.3).

En quinto lugar, Australia (723.7), seguida de Bélgica (714.2), China (711.7) y, con un poco más de distancia, Nigeria (585.2), Japón (572.9) y Brasil (566.6), que son octava, novena y décima, respectivamente.

Además, en el ranking europeo, España sube también hasta la segunda posición, con Serbia cayendo ya fuera del 'top 5' superado por Italia y muy cerca de Hungría, que es otra de las selecciones que sale beneficiada de la Copa del Mundo subiendo tres posiciones.