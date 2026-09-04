España vuelve a quebrar a la anfitriona del Mundial Femenino

Iyana Martín, durante la Copa Mundial de la FIBA 2026. - FEB

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto, con roles destacados de Awa Fam e Iyana Martín, ha ganado este viernes por un amplio 83-53 a la anfitriona selección de Alemania durante la jornada 1 del Grupo A en la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se está disputando en Berlín.

En el Uber Arena de la capital alemana, el combinado de España empezó letal desde el perímetro, con seis triples que abrieron brecha (24-10) y que obligaron al seleccionador alemán, Olaf Lange, a pedir tiempo muerto para frenar el vendaval de Iyana Martín, María Conde y compañía.

Faltaban aún 3:47 para acabar el primer cuarto, pero ninguna de ambas selecciones regresó bien a la cancha y lo evidenciaron sendas sequías anotadoras, que duraron más de tres minutos. Rompió esa dinámica Leo Fiebich, exjugadora --entre otros equipos-- de Casademont Zaragoza y de Valencia Basket, gracias a una bandeja a tablero y recibiendo falta.

De hecho, Fiebich era la más activa en un conjunto germano abrumado por el arrollador inicio español y quizá por su estatus de anfitrión en un Mundial con poco margen de error. Con ese 2+1 de Fiebich se terminó el primer periodo (24-13), que dio paso a otro de mayor contención de ambas defensas, si bien España seguía acertada con sus tiros exteriores.

Y por si fuera poco, Paula Ginzo y Awa Fam reforzaron la superioridad de 'La Familia' también en el poste bajo. El hueco creció paulatinamente y un triple de la propia Awa Fam estableció el 44-20 a 3:17 de llegar al descanso, momento en que su seleccionador Miguel Méndez aprovechó para solicitar tiempo muerto e incidir en las claras virtudes de sus pupilas.

Pese a un arreón ofensivo de Nyara Sabally, Alemania caía al descanso por un duro 50-24 y requería resetear, amén de que otras jugadoras se sumasen a la anotación. Emma Eichmeyer y Luisa Geiselsöder firmaron un 0-4 de salida que parecía canalizar pronto esas necesidades, pero fue un espejismo en cuanto Fam y Conde se pusieron nuevamente las pilas.

La profundidad del banquillo español, con Megan Gustafson, Mariona Ortiz, Maite Cazorla y Alicia Flórez como estiletes, impidió cualquier tipo de reacción local pese al apoyo de un pabellón abarrotado. El 65-39 del minuto 30 era fiel reflejo de que Alemania no tenía recursos para igualar el quirúrgico planteamiento del conjunto que entrena Méndez.

Para colmo de las anfitrionas, se unieron al acierto rival jugadoras como Elena Buenavida y Helena Pueyo; ésta última, con un triple frontal, situó el 73-43 y dejó el triunfo español visto para sentencia. El reloj se agotó raudo al ver ambas selecciones que ese destino no cambiaría.

Sin desgastarse en exceso, pensando en sus compromisos de la jornada 2 en este Mundial, tanto España como Alemania cerraron un partido que repitió al vencedor del amistoso que disputaron el pasado 15 de agosto. Esto colocó a las españolas en el liderato de su grupo, mirando ya hacia su cita contra Mali; por su parte, las germanas jugarán frente a Japón.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 83 - ALEMANIA, 53 (50-24, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Martín (12), Cazorla (7), Conde (13), Carrera (10) y Fam (17) --quinteto inicial--; Ginzo (6), Gustafson (7), Ortiz (3), Buenavida (2), Flórez (3), Pueyo (3) y Torrens (-).

ALEMANIA: Peterson (7), Eichmeyer (2), Fiebich (13), Geiselsöder (4) y Bühner (4) --quinteto inicial--; Gülich (8), Sabally (10), Daub (-), Bessoir (-), Sontag (-), Wilke (3) y Bielefeld (2).

--PARCIALES: 24-13, 26-11, 15-15 y 18-14.

--ÁRBITROS: Batista (PUR), Vulic (CRO) y Husainy (CAN). Sin eliminadas.

--PABELLÓN: Uber Arena.