Estados Unidos no da opción a Francia y reedita su título mundial en baloncesto femenino

Breanna Stewart defiende a Gabby Williams en la final Estados Unidos-Francia del Mundial 2026 - Andreas Gora/dpa

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de los Estados Unidos no dio margen a la sorpresa y se mantuvo una edición más en el trono del Mundial Femenino de Baloncesto tras imponerse en la final de la edición 2026 disputada en Berlín de forma arrolladora a Francia por 97-79.

Las WNBA siguen invictas en un Campeonato del Mundo desde que perdiesen contra Rusia hace 20 años y después del sufrimiento en la final olímpica de París ante las francesas, esta vez no dejaron que hubiese tanto emoción dominando el partido de principio a fin.

Después del aviso de España en las semifinales, las estadounidenses tuvieron que volver a esmerarse ante una Francia que al descanso era de nuevo una amenaza (43-45). Pero todo cambió tras el paso por los vestuarios y un duro parcial de 30-12 en el tercer cuarto, acabó con cualquier atisbo de sorpresa. Breanna Stewart, 22 puntos y 10 rebotes, fue la mejor de las campeonas, con Gabby Williams, 20 y 7 asistencias, y Dominique Malonga, 21 y 6 rebotes, las más destacadas de las francesas.