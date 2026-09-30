Euroliga y sus árbitros renuevan su convenio colectivo hasta el año 2029

De izda a dcha: Chus Bueno, CEO de Euroliga, y Sreten Radovic, presidente de la Unión de Árbitros de la Euroliga - EUROLEAGUE BASKETBALL

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga y la Unión de Árbitros de la Euroliga de Baloncesto (UEBO) han firmado oficialmente la renovación de su convenio colectivo, "reforzando aún más su colaboración a largo plazo y su compromiso con el desarrollo continuo del arbitraje en el baloncesto europeo", según informó este miércoles la competición.

Este acuerdo fue firmado en la sede de la Euroliga por su director ejecutivo, el español Chus Bueno, y el presidente de la UEBO, el excolegiado croata Sreten Radovic, y permanecerá vigente hasta el final de la temporada 2028-2029.

La renovación se produce tras las conversaciones mantenidas entre las dos partes, "cuyo objetivo es garantizar que el marco que rige su relación siga evolucionando en consonancia con el desarrollo de las competiciones, el papel de los árbitros y los últimos avances en el arbitraje".

Este acuerdo establece un marco coherente para la relación entre la Euroliga y sus árbitros, definiendo los principios, las condiciones de trabajo y los compromisos mutuos que respaldan a los árbitros a lo largo de las temporadas de la Euroliga y la EuroCup.

"Los árbitros son una parte fundamental del ecosistema de la Euroliga y nuestra relación con UEBO es esencial para garantizar que el arbitraje siga evolucionando a la par de nuestras competiciones. Este acuerdo renovado refleja nuestro compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo con nuestros árbitros y de proporcionarles el marco profesional, los recursos y la tecnología que necesitan para rendir al máximo nivel", admitió Chus Bueno.

Por su parte, Sreten Radovic ve esta renovación como "un paso importante en el desarrollo continuo de la relación entre la UEBO y la Euroliga" y celebró que "proporciona estabilidad y un marco claro" para los árbitros de las dos competiciones, al tiempo que les permite seguir colaborando "en la evolución del arbitraje, las condiciones laborales y las herramientas disponibles para ellos".

El primer convenio colectivo entre la Euroliga y la UEBO se firmó en 2019 y se renovó posteriormente en 2023. Desde su entrada en vigor, el acuerdo ha proporcionado un marco que abarca las condiciones laborales de los árbitros, la mejora continua de los procesos arbitrales y la implementación de nuevas tecnologías y herramientas diseñadas para apoyar a los árbitros en su labor.