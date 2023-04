La Euroliga cierra la Fase Regular con mucho por decidir

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fase Regular de la Euroliga 2022-2023 de baloncesto llega este jueves y viernes a su última jornada con todavía muchas cuentas por decidir, sobre todo quién ocupará las dos plazas que quedan vacantes para los 'Playoffs' y ver cuales serán los emparejamientos en estas eliminatorias.

De momento, la mejor noticia para el baloncesto español es que tiene a dos de sus representantes, el Real Madrid y el Barça, ya clasificados desde hace tiempo y que llegan al último partido con los deberes hechos porque también se aseguraron el 'factor cancha'. Pueden ser tres los equipos de la Liga Endesa en los cruces ya que el Cazoo Baskonia tiene opciones y depende de sí mismo, mientras que el Valencia Basket ya quedó eliminado.

A falta de la disputa de la trigesimocuarta jornada que, como es habitual, no será unificada, el cuadro de los 'Playoffs' aún no está perfilado y no hay todavía ningún emparejamiento definido. Lo único seguro es que el AS Mónaco será cuarto, pero el resto de posiciones está por decidir y los 'averages' pueden jugar un papel clave. Tanto, que el quinto, el Fenerbahce, ni tiene el billete e incluso puede quedarse fuera si cae en la pista del Estrella Roja, mientras que sí lo poseen ya el sexto, el Partizán, y el séptimo, el Maccabi.

El conjunto turco, el Baskonia, actualmente octavo, y el Zalgiris Kaunas, noveno y anfitrión de la 'Final a Cuatro' del mes de mayo, se jugarán los dos puestos que restan para las eliminatorias al mejor de cinco partidos. De ellos, sólo el conjunto lituano no depende de sí mismo y sabrá su suerte ya que jugará el viernes en la cancha del Bayern necesitando que antes hayan perdido o los de Joan Peñarroya, con los que está empatados, o los de Dimitris Itoudis, que les aventajan en un triunfo, pero a los que tienen ganado el 'average'.

El equipo baskonista tendrá una auténtica 'prueba de fuego' porque cierra esta Fase Regular ante el líder, el Olympiacos, y además en el Pabellón de la Paz y la Amistad, donde necesita ganar para no esperar un 'favor' del Bayern. La victoria le podría permitir incluso ser quinto dependiendo del resto de resultados, reflejo de la enorme igualdad de este año, mientras que el equipo griego también debe ganar para asegurarse la primera plaza y no depender del Real Madrid.

El conjunto madridista puede ser primero, segundo o tercero. Los de Chus Mateo jugarán a domicilio este jueves ante el Maccabi, que podría optar a ser quinto con la victoria, y si vencen asegurarán como mínimo la segunda posición. Serían primeros si el triunfo viene acompañado de una derrota del Olympiacos, pero terceros si caen y gana el Barça, que jugará el viernes en el Palau Blaugrana ante el Valencia Basket y que sólo puede ser segundo o tercero.