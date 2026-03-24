Sito Alonso deja de ser el seleccionador de Letonia

Archivo - Sito Alonso durante un partido con el UCAM Murcia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Sito Alonso, actual técnico del UCAM Murcia en la Liga Endesa, no continuará como seleccionador nacional masculino de Letonia y será sustituido por Janis Gailitis, según confirmó este martes la Federación Letona de Baloncesto en su página web.

"La Junta Directiva de la Unión Letona de Baloncesto (LBS) ha decidido realizar cambios en la dirección del equipo tras el inicio de la selección masculina en las dos primeras rondas del torneo de clasificación para la Copa del Mundo de 2027, confiando el puesto de entrenador principal a Janis Gailitis", señaló el organismo.

El madrileño fue nombrado en abril de 2025 nuevo responsable del combinado letón, cuyas riendas cogió tras el Eurobasket del pasado verano en sustitución del italiano Luca Banchi, aunque no tuvo un buen arranque ya que en la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2027 suma tres derrotas, dos ante Polonia y una en casa ante los Países Bajos, y una victoria, ante Austria, que complican su futuro a falta de visitar al equipo neerlandés y de recibir al austriaco en la 'ventana FIBA' de julio.

"No podemos cambiar el pasado, pero la directiva, como supervisora del trabajo de la selección nacional, tiene el deber de tomar la mejor decisión para el futuro, tanto cercano como lejano. El objetivo actual de la selección nacional sigue siendo el mismo: conformar el mejor equipo posible en cada partido y luchar por la victoria. Se prioriza la calidad del juego, no la posición en la tabla", expresó el presidente de la LBS, Raimonds Vejonis.

El dirigente dejó claro que Sito Alonso "es un entrenador de primer nivel, como lo demuestra su trayectoria profesional en la mejor liga de Europa, la española" y aseguró que "las circunstancias no le permitieron desplegar todo su potencial". "Tras analizar exhaustivamente la situación y las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la selección nacional, hemos acordado poner fin a la colaboración y confiar la dirección del equipo a un técnico letón", añadió.

"Agradecemos a Janis Gailitis, quien aceptó la oferta para dirigir la selección nacional en un momento difícil. Le esperan serios retos, pero la experiencia acumulada de Janis tanto en Letonia como ahora en Alemania y Francia, así como su conocimiento de los recursos del baloncesto letón, es precisamente lo que necesita nuestro equipo principal", sentenció Vejonis.