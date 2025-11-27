La Euroliga confirma la prohibición de inscribir jugadores al Mónaco y una multa de 300.000 euros

Archivo - Mike James en un partido con el AS Mónaco en la Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euroleague Basketball, a través de su 'Finance Panel' --órgano regulador independiente encargado de supervisar el cumplimiento financiero de los clubes--, impuso este jueves al AS Mónaco una sanción consistente en la prohibición de inscribir nuevos jugadores y entrenadores hasta un mes después de que el club salde por completo sus pagos pendientes o alcance un acuerdo para regularizarlos, además de multas que ascienden a 300.000 euros.

El caso llegó al 'Finance Panel' el pasado 10 de noviembre de 2025, remitido por la 'Management Control Commission' (MCC), la comisión independiente que revisa el rendimiento financiero de los clubes y su cumplimiento de la normativa.

Entonces se abrió un procedimiento adjudicatorio y se impuso al conjunto monegasco una prohibición provisional de inscribir jugadores y técnicos, medida que se mantiene vigente tras la resolución anunciada este jueves.

La Euroliga explicó que las sanciones responden a la "gravedad de las infracciones", entre ellas la existencia de pagos vencidos y la falta de entrega de documentación requerida.

Además, lamentan la ausencia de cooperación con la MCC, vulneraciones tipificadas en los artículos 32(a), 32(c) y 32(e) del Código Disciplinario de Euroleague Basketball. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).