La Euroliga fija en 22,3 millones, un 14% más, los ingresos medios de sus clubes para 2026/27

La Euroliga ha anunciado este viernes los niveles de remuneración que se aplicarán en la temporada 2026/27, la segunda de transición dentro del nuevo marco de 'Competitive Balance Standards' (CBS), cuyo despliegue completo está previsto para el curso 2027/28 con el objetivo de reforzar la sostenibilidad financiera y el equilibrio competitivo entre clubes.

El indicador clave para el próximo ejercicio, el 'Average Licensed Clubs Defined Revenues' (ALCDR) -que incluye ingresos de día de partido, comerciales y otros conceptos generados por los clubes licenciados durante un periodo de tres temporadas-, se sitúa en 22.298.591 euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a los 19.489.944 euros fijados para la campaña anterior.

A partir de este parámetro se establecen los distintos niveles de remuneración. El 'Low Remuneration Level' (LRL), que marca el gasto neto mínimo en salarios de jugadores y varía según el tipo de licencia, será del 30% del ALCDR (6.689.577 euros) para clubes licenciados; del 24% (5.351.662 euros) para asociados vía 'wildcard'; y del 21% (4.682.704 euros) para asociados procedentes de la EuroCup.

Por su parte, el 'Base Remuneration Level' (BRL), que determina el importe neto que cualquier club participante puede destinar a la remuneración de jugadores inscritos -con exclusión de determinadas categorías como 'Anchor Players', jugadores Sub-23 o excepciones específicas-, queda fijado en el 40% del ALCDR (8.919.437 euros). No obstante, al ser inferior al umbral mínimo establecido, el BRL definitivo para 2026/27 se eleva hasta los 10.000.000 de euros.

El 'High Remuneration Level' (HRL), que entrará en vigor a partir de la temporada 2027/28, marcará el gasto neto máximo en salarios incluyendo a los 'Anchor Players', aunque seguirá excluyendo otras excepciones previstas en la normativa.

En cuanto al mecanismo de 'Competitive Balance Compensation' (CBC), diseñado para redistribuir entre los clubes cumplidores los importes abonados por aquellos que superen los límites establecidos, durante este periodo transitorio solo se aplicará a las entidades que excedan el BRL. Los fondos recaudados se repartirán a partes iguales entre los clubes que hayan respetado los parámetros al término de la temporada.