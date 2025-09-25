La Euroliga nombra a la española Marta Álvarez Escudé como nueva directora digital

Con experiencia en Amazon, liderará la estrategia digital de la competición y su desarrollo global de plataformas y conexión con el aficionado

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga (Euroleague Basketball) ha anunciado este jueves el nombramiento de la española Marta Álvarez Escudé como su nueva Chief Digital Officer (CDO), cargo desde el que liderará la estrategia digital de la organización, con especial foco en la conexión con los aficionados, la innovación basada en datos y la evolución de las plataformas digitales de la Euroliga en todo el mundo.

Más allá del ámbito digital, Álvarez Escudé desempeñará un papel clave en el fortalecimiento del área de negocio de la competición, aprovechando la tecnología y los datos para generar nuevas oportunidades de ingresos, mejorar iniciativas comerciales y aportar valor añadido a socios y stakeholders.

Marta Álvarez cuenta con más de 15 años de experiencia en la intersección entre tecnología, comercio electrónico y transformación digital. Por ejemplo, en Amazon participó en el diseño y escalado de iniciativas digitales centradas en el cliente, adquiriendo un profundo conocimiento de plataformas online globales.

"El perfil corporativo y el liderazgo emprendedor de Marta la convierten en la persona ideal para acelerar nuestra evolución digital", afirmó el CEO de Euroleague Basketball, Paulius Motiejunas. "Tiene un historial probado en la construcción de plataformas innovadoras centradas en el usuario y estamos emocionados de que lleve esa visión a millones de aficionados al baloncesto en todo el mundo", añadió.

Además de sus logros corporativos, Álvarez Escudé ha sido una activa líder en el ecosistema emprendedor. Como directora del H2 Chapter en Barcelona, ha creado vínculos entre líderes tecnológicos globales e innovadores locales, asesorando a fundadores y promoviendo debates sobre crecimiento, disrupción digital y futuro de la tecnología. Marta es licenciada en Ingeniería por la Universitat Politècnica de Catalunya y posee un MBA por Columbia Business School.

"El baloncesto tiene un poder único para conectar comunidades y estoy encantada de unirme a Euroleague Basketball para ampliar esa conexión mediante la innovación digital. Mi objetivo es crear experiencias más ricas y personalizadas para aficionados y socios, usando la tecnología para acercar la emoción del juego como nunca antes", declaró Marta Álvarez.

En su nuevo cargo supervisará el desarrollo de las plataformas digitales de Euroleague Basketball, impulsará iniciativas de datos y engagement de aficionados, construirá alianzas estratégicas con compañías tecnológicas líderes e identificará oportunidades comerciales en el ecosistema digital. También formará parte del Comité Ejecutivo de Euroleague Basketball, contribuyendo a la dirección estratégica general e impulsando la agenda de innovación de la organización.