La Euroliga pide "tener cuidado" ante el "inevitable" aumento de equipos participantes

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Euroleague Basketball, Marshall Glickman, tiene claro que deben "tener cuidado" con ampliar el número de equipos participantes en la máxima competición continental, algo que ve "inevitable" de todos modos y que supondría seguramente ir a un formato de "conferencias".

"Tenemos que tener cuidado con agregar más equipos porque es lo que lo hace tan especial, ¿no?. Creo que más equipos son inevitables, pero no va a haber más calendario y, en este momento, este formato que tenemos es fantástico y es lo que nos impulsó al siguiente nivel. No hay una solución mágica, pero creo que tendríamos que ir a instaurar conferencias", apuntó Glickmann en el espacio 'The Crossover' de la Euroliga que conduce Joe Arlauckas publicado este martes.

Además, el estadounidense también sabe que quieren "ser diferentes a la NBA" y que deben llegar "a esas personas que no son necesariamente devotas o fanáticos incondicionales" de la competición o el baloncesto. "Necesitamos llegar al anillo exterior, a las personas que simplemente disfrutan y se divierten pasándolo bien", explicó.

Con todo, Glickman es "muy optimista" sobre el futuro a corto plazo de la Euroliga pese a que enfrente tengan "algunos desafíos realmente grandes". "Estamos, espero, resolviendo cosas con nuestros clubes porque hay algunos que tienen diferentes perspectivas, lo que es normal", admitió, aunque espera que todos se puedan unir para abordar estrategias "de eventos, como asociación o de expansión de mercado".

Además, se preguntó también cómo pueden "simplificar" su actual "gobernanza y estructura legal", si pueden "encontrar la paz con FIBA" o cómo abordar "el juego limpio financiero". "Estamos analizando todo eso al mismo tiempo. Es un gran viaje y soy muy optimista con el resultado de todo esto, que me gusta llamarlo Euroliga 3.0 y es algo que estoy deseando que llegue", sentenció.