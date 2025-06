La Euroliga valora el Palau Sant Jordi como sede del Barça a la espera del nuevo Palau Blaugrana

Motiejunas (CEO): Estoy muy feliz de que Valencia esté de vuelta; no puedo esperar a ir y ver el nuevo Roig Arena"

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Euroliga, Paulius Motiejunas, ha comentado este viernes que a la espera de que el FC Barcelona pueda emprender las obras para tener un nuevo Palau Blaugrana que se adecúe a las peticiones de la competición continental verían con buenos ojos el jugar en el Palau Sant Jordi como sede fija, mientras que la presencia del Barça, como del Real Madrid, son necesarias para la Euroliga de cara a crecer y el dirigente celebra que el Valencia Basket, con su nuevo Roig Arena, regresen a la Euroliga por lo menos para los siguientes tres años.

"También está el Palau Sant Jordi, en el que se pueden jugar partidos. Está gestionado por el Ayuntamiento. Así que también es una discusión que deberíamos tener con ellos. Estamos tratando de alejarnos de la excepción (ese margen extra dado al Barça para tener un pabellón en la normativa actual, que no cumple el Palau Blaugrana) que tenemos cuanto antes", señaló en un encuentro con medios internacionales en el que estuvo Europa Press.

El Barça jugó un par de temporadas en la década de los años 90 en el Palau Sant Jordi, pero los malos resultados y la mala afluencia del club llevaron a la directiva de entonces a regresar a un Palau Blaugrana que está viejo --aunque renovado-- y que se queda pequeño en ciertos partidos. Pero, lo cierto, es que el club rehuye de momento el irse a Montjuïc, algo que sí ha tenido que hacer el equipo de fútbol ante las obras en el Spotify Camp Nou. Y el retraso en las mismas pospone, de momento sin fecha, el inicio de las obras en el nuevo Palau Blaugrana.

"En cuanto al pabellón, sé que Diego (miembro de la Euroliga) se está reuniendo con el club. Abrimos esta ventana de discusión con ellos la temporada pasada. Conocemos el proyecto y las fechas pero también vemos que la construcción del estadio (el Spotify Camp Nou) se está retrasando un poco, porque creo que se suponía que iba a estar abierto en diciembre y ahora el objetivo es comenzar la nueva temporada allí. Así que entendemos que el estadio es lo primero", se sinceró Motiejunas.

"Sabemos las fechas, no quiero decirlas aquí. Dejemos que el señor Laporta lo ponga sobre la mesa, él mismo. Pero, de nuevo, para decir lo que nosotros estamos pensando; estamos en conversaciones", reiteró el CEO de la Euroliga.

Por otro lado, sí tiene claro que el FC Barcelona, como el Real Madrid, deben seguir siendo dos de los equipos punteros en la competición. "Creo que el papel de los que estamos aquí va en la dirección de demostrar que estamos creciendo. Y cuando digo creciendo es en esas fases clave que tenemos; aficionados, asistencia y crecer en la valoración de la liga tres veces más en los próximos cinco años. Esta es la razón por la que estamos aquí todos los días. Y esto sólo se puede hacer con el Barça y el Madrid de nuestro lado, así como todos los 13 clubes accionistas", defendió.

A pregunta de Europa Press, Motiejunas celebró con entusiasmo la vuelta del Valencia Basket a la competición. Por lo menos, por tres temporadas. "Estoy muy, muy feliz de que Valencia esté de vuelta. No puedo esperar a ir y ver el nuevo pabellón que están construyendo y que abrirán pronto. He visto fotos. He estado cerca. Así que estoy muy ansioso por ir al primer partido y estar allí y experimentar la atmósfera del Roig Arena, que será el pabellón más nuevo de la Euroliga", destacó.

"Estoy muy contento. Tenemos grandes clubes, como Madrid, Barcelona y Baskonia, al que añadir ahora el Valencia Basket. Creo que es un buen paso para nosotros. Así que, de nuevo, sólo veo cosas positivas. Estoy muy contento. Y estoy impaciente por ver el siguiente paso de un club que está creciendo y dando pasos de gigante para ser mejor. Estoy muy contento de que formen parte de la familia de la Euroliga durante los próximos tres años", se sinceró.

LA FINAL FOUR 2026, EN EUROPA

Por otro lado, pese a que celebró el "éxito" que fue el estreno de Abu Dabi como sede de la última 'Final Four' que proclamó al Fenerbahçe como campeón, desveló que la siguiente final a cuatro tendrá lugar en Europa, sin confirmar una sede que apunta a Atenas (Grecia) o a Belgrado (Serbia). "Me gustaría poder decirles más, pero no puedo", empezó.

"Como estamos en conversaciones, no quiero profundizar en todo. Seguramente tomaremos la decisión mucho más rápido que el año pasado. Así que tenemos que entender que el año pasado fue una excepción. Pero seguro que lo haremos en Europa en 2026. Y luego tenemos la opción de volver a Abu Dabi en 2027. Ya veremos. Trabajaremos en esa decisión y se lo comunicaremos lo antes posible", comentó Motiejunas.

En otro orden de cosas, aseguró que lo "principal" en cuanto a la presencia de los equipos israelíes en la competición es la "seguridad" de los aficionados y, por ello, la idea ahora mismo es que sigan jugando en territoria neutral hasta que, según deseó, se alcance la situación de "paz" en Israel, Palestina e Irán. Pero, sobre todo, deseó que la Euroliga siga creciendo a pasos agigantados.

"Creo que la próxima temporada nos centraremos en tres elementos principales: crecimiento, estabilidad y propósito. Y lo que quiero decir con crecimiento, todos ustedes vieron ayer que anunciamos que vamos a 20 equipos la próxima temporada, que es un gran, gran paso para nosotros como competición. Son más partidos para los equipos, pero ha sido una decisión bien pensada y calculada. Así que lo esperamos con impaciencia", comentó sobre pasar de 18 a 20 equipos en la Fase Regular, sin descartar que en un futuro se pueda pasar a 24 equipos y modificar esa liga --todos contra todos a ida y vuelta-- y pasar a un sistema con conferencias.