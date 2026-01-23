El ex NBA Josh Richardson ficha por el Casademont Zaragoza

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escolta estadounidense Josh Richardson se ha convertido este viernes en nuevo jugador del Casademont Zaragoza, un jugador que cuenta con una trayectoria de más de 550 partidos en la NBA, y que se une al club de la rasmia hasta el final de la presente temporada, con un periodo de prueba de diez días.

Richardson, drafteado en 2015 por los Miami Heat, acumula más de 550 partidos en varias franquicias estadounidenses con un promedio de 11,5 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias y más de 28 minutos de juego por partido en sus diez campañas en la NBA.

Así, el jugador nacido en Oklahoma ha elegido Casademont Zaragoza para su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos. "La versatilidad del norteamericano supone un refuerzo completo para nuestro perímetro", apunta el comunicado emitido por el conjunto aragonés.