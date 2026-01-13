Fabien Causeur se retira a los 38 años

Archivo - Fabien Causeur con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escolta francés Fabien Causeur, exjugador del Real Madrid y del Kosner Baskonia, ha anunciado este martes su retirada deportiva a los 38 años, asegurando que se marcha "en paz y lleno de gratitud" por estas dos décadas de carrera.

"Después de 20 años en la cancha, ha llegado el momento de terminar un capítulo increíble de mi vida. El baloncesto me lo ha dado todo: emociones en cada partido jugado, compañeros que me han enseñado, entrenadores que me han empujado a ser mejor en cada entrenamiento y recuerdos grabados para siempre", explicó en redes sociales.

Formado en el Le Havre, el galo recaló en la Liga Endesa en 2012 de la mano del Baskonia, donde jugó hasta 2016. En 2017, tras una temporada en el Brose Bamberg alemán, fichó por el Real Madrid.

Con la camiseta blanca, que vistió durante siete campañas, disputó 486 partidos y conquistó 14 títulos: dos Euroligas, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y seis Supercopas de España. Además, se convirtió en el tercer extranjero con más encuentros disputados en la historia de la sección de baloncesto. Abandonó el equipo en 2024 camino del Armani Milán italiano.

El de Brest tuvo palabras de agradecimiento para todos los que se han cruzado en su "camino", como sus padres. "Papá y mamá, gracias por darme el gusto por este increíble deporte y por inculcarme valores que he tratado de mantener hasta el día de hoy. A mis hermanas Nolwenn y Laurie, así como mis mejores amigos Rudy, Yannick, Vince, Romain y, más tarde, Daniel. Gracias por apoyarme todos estos años a pesar de la distancia", indicó.

Causeur, que se acordó de sus agentes Nicolas y Stefano por "su paciencia y sus valiosos consejos", tuvo un agradecimiento especial a su mujer Lucía, "la persona más importante" de su vida y su carrera. "Gracias, ante todo, por la maravillosa familia que hemos formado con Valentina y Liam. Gracias por sacrificar tu tiempo y tu carrera para permitirme brillar y convertirme en quien soy hoy. Has sido mi pilar durante todos estos años y te estaré eternamente agradecido", señaló.

"También me gustaría agradecer a todos los entrenadores que he conocido, a los fisioterapeutas y nutricionistas que me han ayudado a prolongar mi carrera; al personal de los distintos clubes que han hecho agradable mi día a día y, por supuesto, a los aficionados que me han apoyado durante todos estos años. Sin duda lo que más voy a extrañar será vuestro apoyo. Me voy del campo en paz, lleno de gratitud. Comienza una nueva aventura... gracias por ser parte de la mía", concluyó.

El Real Madrid, su club entre 2017 y 2024, le deseó mucha suerte en el futuro. "El Real Madrid CF quiere expresar su gratitud, cariño y admiración a una de nuestras leyendas. Su compromiso y su talento siempre permanecerán en la memoria y el corazón de todos los madridistas. El Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", aseguró.