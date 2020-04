La Fase Regular de la Euroliga se completará antes de la lucha por el título

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha dejado claro este viernes que la Fase Regular de la competición se "completará" con la disputa de las seis jornadas restantes antes de que se acceda a los 'Playoffs' y posterior 'Final Four', o bien directamente a una 'Final Eight', opción que barajan como "plan alternativo" en función de la evolución de la pandemia del coronavirus.

"El escenario expuesto ayer durante la rueda de prensa por parte del Presidente y CEO de Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu, en el que los 'Playoffs' y la 'Final Four' podrían ser sustituidas por una 'Final Eight', siempre incluye la finalización de la 'Regular Season' de la cual aún quedan 6 jornadas por disputar", explicó la Euroliga en un comunicado.

Sea cual sea el camino a la lucha por el título, bien con el formato actual de 'Playoffs' entre los ocho mejores de la Fase Regular y una 'Final Four' o bien con una 'Final Eight' que sustituya esos cuartos de final y la final a cuatro, la Euroliga deja claro que la Fase Regular debe terminar las seis jornadas restantes y completar las 34 jornadas previstas.

"Euroleague Basketball no está valorando ninguna opción en la que los ocho participantes en esta hipotética 'Final Eight' lograran la plaza por otra vía que no fuera la clasificación final de la 'Regular Season', una vez completadas las 34 jornadas de la cual está compuesta", explicaron.

Añaden, además, que los 18 equipos participantes en la Fase Regular podrían disputar esas 6 jornadas pendientes "concentrados en un mismo país" con el objetivo de priorizar la salud de todos los participantes y evitar tantos viajes, aunque esto es sólo "uno de los escenarios" posibles.