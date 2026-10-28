La FEB anula el anuncio este jueves de la lista de Miguel Méndez por el accidente ferroviario de Urda

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este miércoles la anulación del acto previsto el jueves en Oviedo con el seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, en el que iba a comunicar la lista de convocadas para la ventana de noviembre, en la que España comenzará la segunda fase de la clasificación al Eurobasket 2027 con los partidos ante República Checa, Bulgaria y Croacia, a causa del trágico accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda.

"La FEB quiere trasladar el pésame del baloncesto español a los familiares y amigos de las víctimas, así como su solidaridad a todos los heridos y afectados por esta tragedia. DEP", indicó el organismo en un comunicado.