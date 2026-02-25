La FEB inicia una nueva etapa en la formación masculina para mantener "esa identidad de exigencia máxima"

La FEB presenta el nuevo proyecto de las selecciones de formación masculinas, que encabezan el seleccionador nacional Chus Mateo, y Paco Redondo, coordinador de Formación Masculino, con la presencia de Elisa Aguilar, presidenta de la FEB. - FEB

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) inició este miércoles su nuevo proyecto de formación para las selecciones masculinas, que estarán encabezadas por Chus Mateo, seleccionador absoluto y máximo responsable técnico del área deportiva masculina, y Paco Redondo, coordinador de formación masculino y ayudante del técnico madrileño, con el objetivo de "competir al cien por cien" y mantener esa "identidad de exigencia máxima".

Los primeros días de la concentración de la selección masculina absoluta en Guadalajara han servido como punto de partida de la nueva etapa de la formación del baloncesto español masculino, con Chus Mateo y Paco Redondo a la cabeza, y con la presencia de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar.

Este próximo verano competirán en los Eurobasket de cada categoría tres Selecciones. La U20 estará dirigida por Carles Marco, quien contará como ayudantes con Víctor Pérez y José Luis Pichel. Víctor García será el seleccionador de la U18 y a Ricardo Úriz y Álvaro Salinas sus ayudantes. La U16 tendrá como seleccionador a Miguel Ángel López-Palacios 'Roca' y a Héctor Sánchez e Iván García como técnicos asistentes.

Aunque sin disputar competición oficial, las selecciones U19 y U17 también tendrán convocatoria para trabajar con los jugadores de las distintas generaciones. La primera tendrá en el cuerpo técnico a Gerard Encuentra (seleccionador) y a Yon González y Ronald Cómez. Por su parte, Dani Miret será el responsable de la U17, que contará con los ayudantes Santi Pérez y Xavi Sastre.

Todos ellos se reunieron estos días en Guadalajara para "establecer las sinergias de trabajo de cara al verano e intercambiado opiniones", según desveló la FEB en un comunicado. Elisa Aguilar y Chus Mateo les dieron la bienvenida, en unas jornadas con las ponencias de Redondo, Daniel Gómez, responsable del seguimiento de los jugadores en Estados Unidos; Óscar Viana, responsable del Área de Preparación Física y Rendimiento; José Ignacio Hernández, director deportivo de la FEB; y Nacho Jiménez, gestor administrativo y logístico de las selecciones de formación.

"Es importante esta convivencia, conocernos mejor, que también conozcan a la selección senior. Lo único que les he pedido es que somos España, que compitamos al cien por cien, y que representamos al baloncesto español tanto dentro como fuera de la pista. Es importante transmitir esto a todos los jugadores", dijo Aguilar en declaraciones compartidas por la FEB.

Por su parte, Chus Mateo destacó que los técnicos de las inferiores deben ser capaces de "entrenar bien a los chicos, manteniendo también esa identidad de exigencia máxima". "Tratar de transmitir a los chicos esa competitividad que siempre ha caracterizado a las selecciones de base de la FEB, sin perder el respeto, sin perder la educación deportiva y tratando de enseñar valores, los valores del baloncesto", comentó.

Mientras que Paco Redondo relató que estos encuentros les sirven para planificar "todo", pensar en listas y establecer "los protocolos, el trabajo, las concentraciones". "A veces solo se ve meter esa canasta para ganar o la que te meten para perder. La mejor manera era juntarnos todos, crear equipo. Los hemos escogido a ellos porque creemos que son las mejores personas que pueden representar al baloncesto español de formación. Creemos mucho en ellos", sostuvo.