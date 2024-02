La FEB y Moderna se suman al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con 'Referentes'

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y su partner oficial Moderna han organizado en MadridLab, laboratorio y sede de Moderna España, el encuentro 'Referentes', con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y el deporte en el marco de la celebración el próximo 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

'Referentes' ha contado con la participación de la exjugadora Amaya Valdemoro y las jugadoras de la Liga Femenina Endesa Nerea Hermosa, Laura Peña -ambas presentes en la concentración de la selección española femenina previa a la disputa del Preolímico- y Begoña de Santiago, mientras que, por parte de Moderna, han estado presentes Elvira Gordo, Director, Analytical Science & Technology; y las investigadoras María García Valverde y Patricia Letrado.

En el encuentro, todas destacaron que sigue siendo clave dar visibilidad a las figuras femeninas para influir directamente en la participación y el éxito de las mujeres en estas disciplinas y conseguir romper con los estereotipos de género, servir de inspiración a las más jóvenes y, en definitiva, lograr una mayor equidad social.

Amaya Valdemoro explicó que su generación creció sin estas mujeres referentes. "El entorno no era favorable para las mujeres que jugábamos al baloncesto. He trabajado duro y me peleé para que la situación cambiase, para abrirme puertas, pero también para abrírselas a otras. Me he convertido en referente de las nuevas generaciones y ahora mis compañeras, lo serán de las más pequeñas", señaló.

Por su parte, Elvira Gordo resaltó la necesidad de "seguir promoviendo e impulsando el talento femenino tanto en el ámbito laboral como en el personal", además de remarcar la importancia de "dar visibilidad" a esas referentes femeninas para demostrar que no hay límites si se quieren lograr las cosas.

Las investigadoras participantes en la mesa redonda han coincidido en señalar que, durante mucho tiempo, los puestos de liderazgo han estado predominantemente ocupados por hombres, lo que generaba desafíos adicionales para las mujeres que aspiraban a alcanzar esas posiciones. Sin embargo, en la actualidad, estamos presenciando avances significativos en políticas de conciliación que permiten equilibrar las responsabilidades laborales y personales, lo que contribuye a que las mujeres puedan acceder y destacar en roles de dirección.

Asimismo, las internacionales españolas han reconocido ser conocedoras de que los cambios no suceden de repente y de que recorremos el camino correcto, pero contar con las mismas oportunidades y herramientas que los hombres es necesario para conseguir dar respuesta a los retos a los que nos estamos enfrentando.

Begoña de Santiago, que combina profesionalmente deporte y ciencia (es estudiante de Medicina) y que ha sido internacional en todas las categorías de formación, afirmó sentirse orgullosa de poder ser referente para muchas otras niñas. "Es una responsabilidad enorme, pero me hace feliz ser una inspiración para quien lo necesite, especialmente, para aquellas niñas que sueñan y se atreven como yo a dedicarse a dos cosas tan dispares", indicó.