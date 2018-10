La FEDDF presenta su liga de baloncesto en silla esperando mantener "su estatus de la mejor de Europa"

Publicado 08/10/2018 19:41:57 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La FEDDF presentó este lunes la 51ª edición de la liga de baloncesto en silla de ruedas que, según el ranking de clubes y en palabras del presidente de la federación, José Alberto Álvarez, es considerada "por segundo año" consecutivo la "mejor liga de Europa", después de superar a Italia en el ranking europeo de clubes, por lo que esperan contar con "más ayudas para mantener el estatus".

"Por segundo año somos la mejor liga de Europa y eso es por el sensacional trabajo que desarrolláis los 10 clubes. Sabemos que la financiación es muy complicada, sobre todo para equipos en competiciones europeas, pero con nuevos patrocinadores y ayudas esperemos seguir manteniendo el estatus", afirmó el presidente de la FEDDF, José Alberto Álvarez en el acto de presentación de la liga de baloncesto en silla de ruedas.

El campeonato se disputará en "10 ciudades que van a disfrutar de 18 apasionantes jornadas" y "la pasión de la Final Four". "Espero que disfrutéis de la liga, en el 50 aniversario de la FEDDF. Desde la federación seguiremos trabajando para mejorar (*) La Fundación ONCE sigue siendo nuestro principal partner en todas las categorías, no solo división de honor, y por eso les quiero agradecer su apoyo al BSR", añadió agradeciendo el trabajo que se lleva a cabo la ONCE.

"Desde la fundación ONCE habíamos hecho una apuesta clara. Año tras año venimos apostando por el deporte. Nuestro presupuesto es mejorable, pero aun así destinamos dos millones y medio al año, a pesar de la crisis. Aunque para la ONCE el empleo es muy importante, sabemos que el deporte es una obra inclusiva, donde no solo se da trabajo sino que también hay formación", comentó el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso.

Para la organización, "el deporte base" es primordial, porque "es muy importante que chicos y chicas empiecen a practicar" el baloncesto en silla de ruedas. Por ello, surgió la escuela de baloncesto Fundación ONCE Baloncesto en Silla de Ruedas para que "los chicos y chicas sigan jugando y aportando cantera". "Este es el deporte que más me gusta, entre una final de 'Champions' y una de BSR, me quedo con la de BSR", añadió.

También asistió al acto de presentación el subdirector general de Alta Competición del CSD, Carlos Gascón, que dejó claro que su legislatura tiene como uno de los principales objetivos "el deporte inclusivo", por lo que las federaciones "siempre tendrán el apoyo y esfuerzo" del CSD.

La competición estará formada por 10 equipos que lucharán por hacerse con el título en una fase regular de 18 jornadas. Este año, rompiendo una racha de 16 ligas consecutivas de CD Ilunion, le tocará al BSR Amiab Albacete defender título, después de que se proclamaran campeones por primera vez en su historia en una disputada final celebrada en Ávila.

Esta 51ª edición será recordada también por ser la edición con más deportistas extranjeros hasta la fecha, un total de 56, lo que supone un 45,5% de los 123 jugadores y jugadoras inscritos. Además, esta temporada todos los encuentros se podrán ver en directo en la web 'www.tupuedestv.com', y algunos en 'www.marca.es' y en 'www.laliga4sports.es'.