La FEDDI estrena este miércoles el segundo capítulo de su regreso internacional al baloncesto

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) estrenará este jueves en Madrid 'Aún más allá', el segundo capítulo del documental que muestra la cara más real del regreso internacional de sus selecciones de baloncesto tras más de dos décadas sin competir.

Según indica la FEDDI en nota de prensa, este segundo capítulo, que da continuidad al inicial 'Más allá de la cancha', "refleja la superación, las derrotas y el crecimiento" de sus equipos en lo que fue su regreso a nivel internacional 25 años después, también con un combinado femenino. Dirigido por Borja Iban González, 'Aún más allá' es una producción de 'Panas Agency', con la FEDDI en la producción ejecutiva y el apoyo de la Fundación Nemesio Diez.

El primer capítulo acompañó la creación de la selección española FEDDI y este segundo sigue a ambos equipos desde la llamada de los seleccionadores y la concentración en Madrid hasta su viaje a Kazajistán para disputar su primer Mundial y su primer gran cita desde los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000.

"Pero esta vez las derrotas, la frustración y las dudas también forman parte del camino. Frente a selecciones con mayor experiencia internacional, el documental muestra sin filtros cómo los jugadores viven los momentos más difíciles de la competición y cómo el grupo aprende a reconstruirse a partir de ellos", remarca la FEDDI.

Esta pieza también refleja "uno de los momentos más simbólicos" como fue la primera victoria internacional de la recién creada selección femenina, "un paso que refleja cuánto había avanzado el proyecto en apenas unos meses".