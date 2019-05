Felipe Reyes: "Tenemos que jugar duro y correr, eso nos ha llevado al éxito"

Publicado 15/05/2019 14:05:09 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, sugirió que deben jugar "duro" y "correr" contra el CSKA Moscú, rival en las semifinales de este viernes de la Euroliga de baloncesto, que se disputa en el Buesa Arena de Vitoria, porque, según él, son las claves que les han llevado a levantar títulos en los últimos años.

"Nos hemos enfrentado a ellos conseguimos ganarles, pero son temporadas diferentes. Debemos hacer nuestro baloncesto, jugar duro y correr al contraataque, eso es lo que nos ha llevado al éxito en los últimos años", comentó Felipe Reyes en declaraciones a Real Madrid TV que recoge Europa Press.

El menor de los Reyes invitó a "disfrutar del momento" porque el equipo se ha clasificado en 7 ocasiones en los últimos 9 años para la final four. "Antes de 2011 hemos estado muchos años sin poder estar. Fue llegar y ya nos hemos quedado ahí. Es el resultado de muchos años de trabajo y ahora tenemos que llegar de la mejor posible para conseguir el objetivo que es levantar el título", comentó.

RUDY: "ESPERO NO TENER QUE TIRARME OTRA 'MANDARINA'"

Por su parte, Rudy Fernández expresó su intención de "desconectar" de la familia, tras haber sido padre por segunda vez, para ponerse las "pilas". "Ojalá vivamos lo del año pasado. Estas oportunidades no las tiene cualquiera. Llegar 7 veces a la final four en 9 años es algo que no pensaba cuando llegue al Madrid. Son oportunidades que tienes y una de ellas es en Vitoria", destacó.

Fernández confía en no tener que repetir la 'mandarina' que encestó en el último segundo ante el Panathinaikos, aunque "firmaría" hacerlo si sirve para meterse en la final contra Efes o Fenerbahce. "Ojalá no haga falta, pero tenemos a mucha gente para tirarse esa 'mandarinas'. Son de esas canastas que pasan una vez en la vida. Llevo muchos años en el baloncesto y he metido muchas canastas, pero no como ésta", recordó.

Sobre el CSKA, dijo que es un equipo que les "ha costado" y les ha ganado los dos partidos de la fase regular. "Estamos los mejores cuatro equipos y ojalá podamos revalidar el título. Hemos trabajado mucho para alzarlo", aseguró el alero blanco.