El Fenerbahçe de Miguel Méndez conquista la Euroliga femenina - FIBA

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fenerbahçe se impuso (55-68) al Galatasaray este domingo y conquistó la tercera Euroliga femenina de su historia, un desenlace vivido en el Pabellón Príncipe Felipe que aprovechó el anfitrión Casademont Zaragoza para subirse al tercer cajón del podio.

El cuadro turco recuperó el trono que había ostentado en 2023 y 2024 de la mano de Miguel Méndez. El seleccionador nacional femenino de España, que fichó el año pasado por el Fenerbahçe, recuperó también su dominio en Europa con su cuarta Euroliga personal tras las tres que ganó con UMMC Ekaterinburg entre 2018 y 2021.

Julie Allemand (29 de valoración) fue elegida MVP y comandó la coral actuación de Fenerbahçe, con mucho más fondo de armario que su vecino de Estambul Galatasaray, disfrutando también de Emma Meesseman (20 puntos) y Iliana Rupert (22 de valoración).

Por otro lado, después de quedarse a las puertas de la final, Casademont Zaragoza y Spar Girona se vieron en la lucha por el tercer y cuarto puesto. Ante más de 10.000 aficionados, el equipo maño hizo historia (66-63), como buscaban también las catalanas, ambos equipos en su primera Final Six. Carla Leite (20 puntos) y Nadia Fingall (19 de valoración) fueron las mejores.