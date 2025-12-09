La FIBA marca octubre de 2027 como "meta realista" para la llegada de NBA Europa

Archivo - El secretario general de FIBA, Andreas Zagklis - Europa Press/Contacto/Mao Siqian - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), Andreas Zagklis, ha anunciado que octubre de 2027 podría ser "una meta realista" para el comienzo del proyecto de la NBA en Europa, lo que considera que ayudará a "rediseñar de forma muy positiva el panorama baloncestístico a nivel de clubes" en el Viejo Continente.

"Necesitamos una serie de aprobaciones por parte de la junta de FIBA y NBA, pero la meta de octubre de 2027 es una meta realista. Va a rediseñar de forma muy positiva el panorama baloncestístico a nivel de clubes", señaló sobre NBA Europa durante su tradicional rueda de prensa de final de año.

En este sentido, se mostró seguro de que este proyecto "va a suceder". "No tengo ninguna duda. Como guardianes del ecosistema hemos de garantizar el acceso vía las ligas. Si ganas el puesto en tu competición doméstica, tendrás oportunidad de jugar y esto garantiza que sea una competición de acceso abierto. Creemos que el rol de FIBA ofreciendo esperanza a los más de 200 clubes vía competiciones doméstica y la Basketball Champions League es importante y garantiza a los aficionados la opción de ver a sus equipos en el máximo nivel", subrayó.

"No lo llamaría 'competición NBA', FIBA formará parte de ella, tal y como se anunció, con un rol operativo, como ha hecho desde los años 50 y ahora con la BCL. Nuestro rol no será el de designar los participantes, es el de velar por la estructura y el interés de los equipos y el ecosistema. Nuestro trabajo es intentar hacer la estructura del baloncesto, pero no solamente en la élite, también en los siguientes niveles", apuntó.

Además, Zagklis desveló que los jugadores estarán "disponibles para las 'ventanas' cuando arranque la nueva competición". "Es uno de los requisitos. No creo que haya equipos Euroliga, nosotros nos preocupamos por todos y es algo que quedó claro cuando les invitamos en mayo a todos a la oficina de FIBA, al igual que a los líderes de ECA. Nuestro trabajo es encontrar un sitio adecuado para todos en el ecosistema de baloncesto. Sabemos que es complicado, ya que hay equipos que juegan en la Euroliga que no disponen de voto en Euroliga, pero queremos unir a todos", subrayó.

También anunció que habrá un nuevo torneo clasificatorio para el proyecto europeo de la NBA y FIBA al margen de la BCL. "Aún es pronto para anunciar si lo disputarían 6 u 8 equipos. En un mundo ideal podríamos imaginar una 'locura de marzo' o una 'locura de junio' para esto, pero hay que encajarlo en el tiempo y con nuestros partners y entrarán en escena la importancia de unos ranking", expresó.

"Estamos analizando un modelo que cumple con el modelo deportivo europeo, sino que también estamos considerando un modelo que no solo, a través de la liga de segundo nivel -en este caso la BCL-, sino también en paralelo a través de un torneo de clasificación de final de temporada, reuniendo campeones y a los siguientes mejor clasificados de la BCL, permita clasificar equipos a la liga de máximo nivel en Europa", adelantó.

Por otra parte, confesó que "aún" tiene "esperanza" en reconducir las relacaciones con la Euroliga. "Prefiero parecer 'naíf' y buscar una solución hasta el final. Nuestro trabajo es seguir intentándolo y unir a todos. No es algo contra ECA, hemos logrado restablecer la relación con los equipos. Seré el último en rendirme", afirmó.

También aseguró que la FIBA se mantiene firme en "la defensa de las ligas nacionales, de los jugadores y del modelo que garantice acceso abierto". "Los políticos pueden decir lo que quieran y demonizar las franquicias y a quien viene de fuera, pero ahora mismo no se respeta a las selecciones nacionales. Vivimos una competición cerrada 'de facto'. Estaré encantado de hablar con cualquier político", advirtió, reiterando que deben trabajar en "reunir todo bajo un mismo techo".

Por último, Zagklis valoró la situación de Rusia. "Todo viene de una recomendación del COI y en febrero tendremos una nueva reunión. El calendario del baloncesto liga unas competiciones con otras dentro del ciclo, por lo que Rusia y Bielorrusia no podrían jugar los torneos principales de 2026 ni 2027. Lo más pronto sería 2028", concluyó.