El fortín del Roig Arena examina la maldición foránea del Baskonia

Sergio de Larrea (Valencia Basket) y Markus Howard (Kosner Baskonia) - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el Kosner Baskonia vivirán este martes en el Roig Arena (20.00 horas) un nuevo encuentro de equipos de la Liga Endesa en la jornada 17 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, un duelo en el que los 'taronja' quieren volver a la senda de la victoria y seguir arriba ante un rival que no gana a domicilio en la competición desde hace más de un año.

El equipo valenciano y el vitoriano afrontan ya sus dos últimas jornadas de la primera vuelta en situaciones muy dispares, con el primero situado en la tercera posición con un balance de 11-6 y siendo una de las revelaciones, y el segundo mucho peor, con 6-11 y a tres triunfos del 'Top 10'.

Y ambos tienen el objetivo de cerrar el ecuador de la máxima competición continental de la mejor manera posible. El Valencia Basket tendrá a su favor el jugar los dos últimos choques en un Roig Arena donde se está mostrando muy sólido, recibiendo la semana que viene al Partizán serbio, mientras que el Baskonia cerrará en el Fenando Buesa Arena, donde se está sosteniendo en este Euroliga, ante el actual campeón, el Fenerbahce turco.

Sin embargo, los de Pedro Martínez y los de Paolo Galbiati llegan a este choque de manera diferente. Los 'taronja', pese a su gran inicio de temporada tanto en Europa como en Liga Endesa, han perdido sus dos últimos partidos, ante el Maccabi Tel Aviv (85-82) y ante el UCAM Murcia (92-80), mientras que los baskonistas, tras rozar el asalto del Palau Blaugrana y terminar cayendo después de tres prórrogas, se rehicieron ganando sobre la bocina en el José María Martín Carpena al Unicaja (90-93).

Además, el Valencia Basket y el Kosner Baskonia se vuelven a ver las caras prácticamente dos semanas después de cruzarse en el campeonato doméstico, entonces en Vitoria y con victoria visitante por 89-91 gracias a una canasta sobre al bocina de Kameron Taylor. Un choque con alternativas y vibrante que seguramente se repetirá en el Roig Arena donde los 'taronja' quieren seguir fuertes ante el peor visitante de esta Fase Regular.

El conjunto valenciano es uno de los mejores locales de la máxima competición continental, con un balance de 7-1, las seis últimas de forma seguida y cayendo solamente ante el Hapoel Tel Aviv israelí, el mismo que el Real Madrid, y apelará a esa fortaleza para volver a lanzar una buena dinámica tras ver rota en Jerusalén una de cinco triunfos seguidos en la Fase Regular.

Una situación que se contrapone con la del vitoriano, que no sólo todavía no se ha estrenado a domicilio sino que arrastra más un año sin ganar como visitante en la Euroliga. Desde que batiese el 17 de diciembre de 2024 al Maccabi Tel Aviv (85-95), el Baskonia ha encadenado 17 derrotas seguidas lejos del Buena Arena a nivel europeo. En sus dos anteriores visitas al Valencia Basket en esta competición, entonces a La Fuente de San Luis, salió victorioso.

Pedro Martínez seguirá sin el alero Xabi López-Arostegui, mientras que Paolo Galbiati espera recuperar a Matteo Spagnolo y Rodion Kurucs, que no estuvieron en el Martín Carpena, donde tampoco jugó Markquis Nowell. El duelo podría estar marcado por los exteriores locales Darius Thompson y Jean Montero ante un Markus Howard que llega lanzado tras firmar 33 y 30 puntos en sus dos últimos choques y un Timothé Luwawu-Cabarrot a un nivel muy regular de anotación.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Moore, Taylor, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; De Larrea, Montero, Puerto, Badio, Key, Costello y Sima.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Howard, Radzevicius, Kurucs y Diop --posible quinteto inicial--; Spagnolo, Diakite, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Simmons, Omoruyi y Nowell.

--ÁRBITROS: Radovic, Shemmesh y Boubert.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.00/Movistar Plus.