Fridriksson refuerza la dirección de La Laguna Tenerife tras la lesión de Huertas

Elvar Fridriksson - Europa Press/Contacto/FOT. ANNA KLEPACZKO

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife anunció este jueves la contratación hasta final de temporada del base islandés Elvar Fridriksson, lo cual puede traducirse en dos partidos si los canarios no atan los 'playoffs' de la Liga Endesa.

"La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del internacional islandés, Elvar Fridriksson hasta final de temporada. El nuevo jugador canarista, un base de 1,83, procede del Anwil Wloclawek polaco y tiene experiencia en distintas ligas europeas", anunció el equipo aurinegro en su página web.

Los de Txus Vidorreta informaron el día anterior sobre la baja de Marcelinho Huertas, por una lesión muscular en el muslo izquierdo, duda el vigente MVP de la Liga de cara a un tramo final de temporada en el que los canarios se juegan estar en los 'playoffs'. A falta de dos jornadas para el final de la fase regular de la Liga Endesa, los de Tenerife están empatados a 17 triunfos con Bilbao Basket, y Unicaja es noveno con 16 pero con un partido menos.

Fridriksson viene de promediar este curso 13,5 puntos, 6,3 asistencias, 2,4 rebotes y 1,1 robos por partido para una valoración media de 17,1 créditos en los 32 encuentros que ha disputado en Polonia, donde su equipo ha sido recientemente eliminado en el playin previo a los playoff de cuartos de final.

Durante su carrera, el internacional islandés jugó en Francia, Suecia, Lituania, Bélgica, Italia, Letonia, Grecia y Polonia; con un buen bagaje en competiciones continentales como la FIBA Europe Cup (35 partidos) y la Basketball Champions League (24), torneo donde ha sido uno de los tres únicos jugadores de la historia capaz de firmar un triple-doble: 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, con el PAOK, ante el Galatasaray, en octubre de 2023.