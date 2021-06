Garbajosa: "La pena es que las jugadoras no pueden disfrutar de la fiesta que se merecen"

VALENCIA, 26 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha lamentado la falta de "suerte" en el Eurobasket de Valencia y ha añadido que "la pena es que las jugadoras" de la selección española "no pueden disfrutar de la fiesta que se merecen" en La Fonteta.

"Esta vez no ha habido suerte, pero no hay ninguna duda de nuestro compromiso con ellas. Podemos pensar en los problemas que hemos tenido al inicio, en que para algunos jugadoras era su campeonato grande... Podemos pensar mil motivos. La pena es que las jugadoras no pueden disfrutar de la fiesta deportiva que ellas se merecen", dijo Garbajosa ante la prensa.

El mandatario no escondió el "mal sabor de boca" que le deja este Eurobasket. "No injusto, porque la competición suele ser justa, pero sí con una sensación de decir, joder, con un pelín más de suerte el primer día... El primer día perdemos en el último segundo, en cuartos por un tiro libre... Nos hemos quedado a un pelo de algo grande", recalcó.

A nivel global, quiso resaltar el éxito general del torneo en Valencia. "Me quedo con la comunión que ha habido con nuestros aficionados, con que algo ha cambiado. Queríamos que este fuera el Eurobasket del cambio y tengo la sensación de que sí crece", finalizó.