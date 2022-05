Gasol: "La selección tiene que construir su propia identidad y seguir el legado de 'la Familia'"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de la selección española Pau Gasol afirma que "este año hay un nuevo reto" para el combinado nacional, inmerso en un relevo generacional que tiene que pasar por "hacer su propio núcleo, equipo y construir identidad" para "seguir ese legado de 'la Familia'" y, en el proceso, "no se tienen que comparar con el grupo anterior".

"Este año es un nuevo reto para la selección. Nosotros hemos asentado unas bases o unas líneas que los jugadores no tan jóvenes o novatos han podido vivir y digerir de alguna forma pero ellos tienen que hacer su propio núcleo, su propio equipo y construir su propia identidad. No se tienen comparar con el grupo anterior, tienen que hacerlo lo mejor que puedan con lo que tienen y hacer equipo, construir y seguir ese legado de 'la Familia'", declaró Pau Gasol en su presentación como nuevo asesor del cambio cultural en Iberia.

El catalán opina que "se podrá ganar o se podrá perder", pero que "la humildad, el respeto, el compromiso y el orgullo de vestir esa camiseta y de representar" a España "es innegociable, intocable". "A partir de ahí que ellos creen su propio equipo, su propio núcleo, sus propios referentes", comentó.

Gasol habló también sobre el Eurobasket que la selección española disputará en el próximo mes de septiembre. El exjugador cree que "a nivel externo seguramente las expectativas sean menores" y que eso "se puede aprovechar porque todo buen resultado va a ser una sorpresa y va a ser un plus". "Y si no se hace del todo bien pues puedes decir, 'oye, estamos en un proceso de transición, muchos jugadores importantes ya no están', o sea, que tienes esa carta por si la quieres jugar, aunque no deberías jugarla", explicó.

En cuanto a qué quiere ver de la selección, Pau Gasol se queda con "las ganas, la ambición, el disfrute y con la dedicación al trabajo que tiene que haber desde el primer momento". "Yo creo que esa es la implicación que me gustaría ver y que se viera reflejada en cada partido y creo que se ha visto incluso con todos los partidos de las ventanas en estos años. Estuviera quien estuviera la identidad, la competición, la ambición, el disfrute, han estado ahí y ese es el espíritu que queremos seguir viendo y que seguro que veremos", aseguró.

Sobre el posible 'fichaje' de Lorenzo Brown para la selección española, Gasol opina que "ese es el trabajo de los técnicos o de la federación y ya después analizas si ha funcionado bien o no". "Sí que es verdad que con las bajas importantes sobre todo en el puesto de base, pues parece que es la posición donde se necesita un refuerzo", afirmó, añadiendo que, aunque no lo ha seguido mucho, "seguro que es buen jugador".

"El trabajo de equipo, sea él u otro, será incorporarlo, que se sienta como uno más y que haya esa cohesión tan importante para ser más competitivos y poder ganar a equipos que tengan más talento individual, que es algo que nosotros hemos podido hacer en ciertas ocasiones", declaró el catalán.

"EL BARÇA HA SIDO EL MEJOR DE EUROPA CASI TODO EL AÑO"

Sobre el que fuese su equipo hasta su retirada, el FC Barcelona, Pau Gasol tiene una "sensación buena" de cara al final de la Liga Endesa. "Ayer fue un partido importante, una buena victoria en Canarias y ya es un avance importante. La mejora de Cory Higgins también es una buena noticia para el Barça, después de cinco meses fuera y tiene un gran equipo que está lleno de talento y deberían poder luchar por el título y espero que puedan también ganando", aseguró.

"Para mí han sido el mejor equipo de Europa durante casi todo el año. Puedes perder la Final Four en el formato que es y es difícil ganar esos dos partidos pero es lo que toca. De momento no lo han podido hacer en estos dos últimos años pero han estado en esta posición es importante haber llegado hasta allí", comentó sobre la derrota del FC Barcelona en las semifinales de la Euroliga a manos del Real Madrid.

El que fuera dos veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers también habló sobre las finales que disputarán los Golden State Warriors y los Boston Celtics, que Gasol califica como "entretenidas" y "emocionantes" entre "los dos equipos más en forma". El exjugador, que reconoce que intentará seguir los partidos lo máximo que pueda, también quiso hacer su pronóstico. "Golden State creo que tiene un poquito de ventaja pero Boston, una vez llegas a la final, vas con todo", afirmó.

"Dos equipos que se merecen estar ahí, se lo han ganado. Golden State está en un momento muy bueno de juego, tiene la experiencia y tienen lo que requiere ser campeón y eso va a ser un punto a favor. Boston viene en una proyección alucinante desde el segundo o tercer mes de la temporada y de pronto van para arriba como un tiro y se comen a todo el que ha pasado su camino", explicó Gasol.

"MARC PODRÍA JUGAR EN CUALQUIER EQUIPO DE NBA O DE EUROPA"

Pau Gasol habló también sobre su hermano Marc, inmerso actualmente en la lucha por ascender a la Liga Endesa con el Girona, equipo del que es dueño, presidente y jugador. "El proyecto del Girona está yendo muy bien, la implicación de mi hermano es total, pero al final el proyecto es grande, es a largo plazo", declaró.

El exjugador, que confirmó su presencia en la Final Four en el caso de que Girona se clasifique, reveló que se trata de "un proyecto de un club que se identifique con la ciudad" y puso en valor lo que hace su hermano. "Marc podría estar jugando en cualquier equipo, ya sea de NBA o de Europa, en la Euroliga, y está jugando en el Girona, en LEB Oro, y eso dice mucho de humildad, valores y perspectiva y estoy muy orgulloso de él", aseguró.

En el futuro de Pau Gasol, de momento no está a corto plazo "la vía de ser entrenador", aunque sí que hace entrenamientos individuales "con algunos jugadores jóvenes". "Eso me gusta hacerlo y puedo con flexibilidad. Pero sí que estoy buscando vías de colaboración y trabajo con algunas franquicias allí en Estados Unidos, de momento sin prisa y sin nada específico", reconoció.

Gasol también opinó sobre fútbol, en concreto sobre el título de Liga de Campeones que conquistó el Real Madrid al vencer al Liverpool el pasado sábado. El catalán ve en el equipo blanco "una mezcla de calidad y de talento" además de "carácter, historia del club y el trabajo de Ancelotti", que valoró positivamente.

"La final es un reflejo de lo que han hecho en todas las eliminatorias, que es lo que intenté compartir en Twitter, además de la felicitación intenté transmitir ese espíritu de lucha, de no rendirse, de creer en cada momento pese a estar abajo con el PSG, el City en casa y sacar esos partidos", explicó.

Para Gasol, ha sido importante "la mentalidad ganadora", "la unión" y "la cohesión del equipo", que ha sido "muy grande a pesar de que han tenido distracciones" con diferentes jugadores "que han tenido que gestionar de forma interna". "Lo han hecho muy bien para poder ganar un título de liga como lo han hecho y ganar la Champions, así que solo me queda felicitarles y a los otros equipos aprender, aprender de cómo lo hacen y por qué suceden esas cosas, porque no pasa por accidente, no se ganan los títulos por accidente", concluyó.