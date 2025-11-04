Un gran Cunningham confirma la crisis de los Grizzlies de Aldama

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido este lunes por 106-114 ante los Detroit Pistons de un gran Cade Cunningham (33 puntos y 8 asistencias), mientras que Hugo González y los Boston Celtics han caído en el último segundo frente a los Utah Jazz (103-105) tras una canasta decisiva de Jusuf Nurkic.

Aldama no estuvo especialmente brillante (11 puntos y 5 rebotes) en la tercera derrota consecutiva de los Grizzlies, que más allá de esta mala racha de resultados, ofrecen muy malas sensaciones. El regreso de Ja Morant (18 puntos) no fue suficiente para el equipo dirigido por Tuomas Lisalo, sobre quien aparecen las primeras dudas tras un inicio de temporada decepcionante.

El mejor en los de Tennessee fue el ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr. con 21 puntos, siendo el encargado juntamente con el 'rookie' Cedric Coward de liderar el intento de remontada de los Grizzlies en el último cuarto. Con un 12-0 de parcial, el conjunto local apretó a los Pistons, hasta que apareció Cade Cunningham.

El base estadounidense fue el mejor del encuentro con 33 puntos y 8 asistencias, confirmando su gran inicio de curso. Estuvo muy bien acompañado por ala-pívot estadounidense Isaiah Stewart (26 puntos) y consiguieron cerrar un partido que dominaron los de Michigan de principio a fin.

Por otro lado, los Boston Celtics de Hugo González sufrieron una sorprendente derrota frente a los Utah Jazz por 103-105, tras una canasta en el último segundo del pívot bosnio Jusuf Nurkic. El alero español volvió a salir desde el banquillo y jugó ocho minutos, en los que únicamente aportó tres puntos y una asistencia.

Esta es la segunda derrota consecutiva para los Celtics después de haber sumado los tres primeros triunfos de la temporada. El equipo de Joe Mazzula cae hasta la duodécima posición en la Conferencia Este, fuera de los puestos de 'Play-In', mientras que los Jazz se colocan con un récord de tres victorias y cuatro derrotas.