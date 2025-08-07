Hamidou Diallo, campeón del concurso de mates de la NBA en 2019, refuerza el perímetro de Baskonia

Archivo - Hamidou Diallo intenta una canasta con los Shanxi Loongs de la liga china de baloncesto - Europa Press/Contacto/Hu Huhu - Archivo

MADRID 7 Ago.

El escolta estadounidense con pasaporte guineano Hamidou Diallo, campeón del concurso de mates de la NBA en 2019, se convirtió este jueves en nuevo jugador hasta 2027 de Baskonia, equipo al que llega procedente de los Shanxi Loongs de la liga china para aportar potencia y físico al perímetro del equipo de Pablo Laso.

"Baskonia añade una pieza de valor a su juego exterior con la llegada de Hamidou Diallo (Nueva York, 1998). El exterior estadounidense con pasaporte de la República de Guinea, de 1,99 metros de altura y amplia experiencia en la NBA, aterriza en Vitoria-Gasteiz para formar parte del proyecto azulgrana durante las dos próximas temporadas", anunció el club en un comunicado.

El escolta neoyorquino fue elegido en el Draft de la NBA de 2018 y ha disputado más de 250 partidos en la liga americana defendiendo los colores de Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y Washington Wizards. En 2019, además, se proclamó campeón del Concurso de Mates del All-Star Weekend.

La pasada temporada, Diallo jugó en los Shanxi Loongs de la primera liga china, donde promedió 22,5 puntos, 7,3 rebotes y 3,1 asistencias por partido, "consolidando su capacidad anotadora y su impacto en pista", apuntó el equipo vitoriano.

Ese también destacó que el nuevo jugador baskonista "destaca por su capacidad atlética, su impacto físico en ambos lados de la pista y su versatilidad defensiva". Ahora, da el salto al baloncesto europeo de la mano del conjunto entrenado por Pablo Laso "con el objetivo de seguir creciendo y consolidarse como una pieza determinante en la Euroliga y la Liga Endesa".