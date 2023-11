Helena Oma: "Estoy muy agradecida por esta oportunidad de vestir la camiseta de la selección"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escolta del Casademont Zaragoza Helena Oma, debutante en la concentración de la selección española, confesó este lunes que está "muy contenta y agradecida" de "vestir la camiseta" de la selección, un "privilegio" y una "oportunidad" en la que quiere "ayudar" y "disfrutar de la experiencia" con un grupo del que destacó su "cohesión".

"Estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Es un privilegio poder compartir con estas grandes jugadoras la experiencia de vestir la camiseta de la selección, y de poder estar con 'La Familia'", afirmó la jugadora a los medios de comunicación tras su primer entrenamiento con el combinado nacional.

Oma celebró el "reencuentro con algunas viejas compañeras de equipo" y resaltó que todo el grupo es "muy majo". "Me han acogido superbien, me están ayudando un montón y no tengo nada malo que decir", dijo la escolta, antes de destacar la "cohesión" de la plantilla. "Está claro que ya se ve desde detrás de la pantalla, pero a veces lo ves desde fuera y dices 'ostras, ¿será así de verdad en la pista?' Y la verdad que sí, son una alegría constante y pura energía", aplaudió.

La jugadora del Casademont Zaragoza, MVP de la final de la Copa de la Reina, espera "disfrutar de la experiencia" y "ayudar". "A seguir haciendo lo que he hecho durante todos estos años, que son los que me han permitido poder estar aquí a día de hoy. Así que a ayudar lo máximo posible y dar mi cien por cien", comentó.

"Todas trabajamos diariamente para conseguir estos objetivos. Obviamente que lo reconozcan es un mérito y quiere decir que vamos por buen camino. Así que, muy agradecida, pero sabemos que no está todo y que vamos a seguir luchando", agregó sobre su primera convocatoria, antes de la cual estaba "muy nerviosa", pero fue clave el papel de Alba Torrens como veterana. "Me transmitió tranquilidad y me ha hecho venir con otra mentalidad", agradeció.

Finalmente, Oma valoró el rol de la también debutante en la lista, la estadounidense nacionalizada española hace unos meses Megan Gustafson. "La pobre aún no puede estar -por una lesión-, pero yo creo que nos va a ayudar mucho y va a ser un gran referente dentro del equipo", zanjó.