Helena Pueyo pone fin a su etapa en el Casademont Zaragoza

Helena Pueyo, en un partido con el Casademont Zaragoza. - EUROPA PRESS/CONTACTO/NANO CALVO

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La base española Helena Pueyo, de 25 años y 1,82 metros de altura, no seguirá la próxima temporada en el Casademont Zaragoza, cerrando así una etapa en la que "ha sido una jugadora importante dentro del crecimiento del proyecto rojillo", según indicó este jueves la propia entidad maña.

"Desde su llegada al club, Helena ha destacado por su compromiso, profesionalidad y trabajo diario, convirtiéndose en una pieza valiosa para el equipo tanto dentro como fuera de la pista. Durante estas temporadas, ha defendido la camiseta del Casademont Zaragoza con entrega y responsabilidad, ganándose el respeto y el cariño de la afición", destacó la entidad aragonesa en su comunicado oficial.

Así, el Basket Zaragoza agradeció a Pueyo "su dedicación y compromiso durante su etapa en el club" y le deseó "mucha suerte y éxitos en sus próximos retos personales y profesionales". Y luego ella misma definió como "dos años inolvidables" su "muy especial" etapa como jugadora maña.

"No es fácil poner en palabras todo lo que he vivido aquí. Desde el primer día me sentí acogida, querida y parte de una familia. Por eso, solo puedo estar agradecida al club por la confianza, por cada oportunidad y por ayudarme a crecer como jugadora y como persona", dijo.

"Gracias a la afición por estar siempre ahí. Gracias Marea Roja por llenar el pabellón, por el cariño en cada partido, por apoyarnos en los momentos buenos y también en los difíciles. El ambiente en el Príncipe Felipe es especial. Sentir vuestro apoyo y defender estos colores ha sido un auténtico orgullo que siempre llevaré conmigo", agregó Pueyo.

"Gracias a mis entrenadores, cuerpo técnico y a todas las personas que forman parte del día a día del equipo, y por supuesto a mis COMPAÑERAS [sic]. Gracias por cada entrenamiento, cada viaje, cada conversación, cada abrazo y cada momento compartido. Me llevo amistades, aprendizajes y recuerdos que sé que me acompañarán siempre", recalcó.

"Han sido dos años llenos de emociones, de esfuerzo, de crecimiento y de momentos que nunca olvidaré. Zaragoza ya forma parte de mí y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo lo vivido. Ha sido un orgullo vestir esta camiseta. Hasta pronto", zanjó Pueyo su mensaje de despedida, sin desvelar oficialmente su siguiente destino.