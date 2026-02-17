Hezonja, Djordjevic, Rudy Fernández, Anna Cruz y Silvia Domínguez, galardonados en los Premios Gigantes

XXXVIII edición de los Premios Gigantes - EDUARDO CANDEL REVIEJO

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Real Madrid Mario Hezonja y los exjugadores Rudy Fernández y Silvia Domínguez, entre otros, han sido galardonados en la gala de la XXXVIII edición de los Premios Gigantes, que se ha celebrado este lunes en el auditorio de Endesa en Madrid y que ha conmemorado los 40 años cumplidos por la publicación.

En una gala con gran presencia femenina y presentada por Elena Cascales y Quique Peinado, Facundo Campazzo (Real Madrid), Aina Ayuso (Jairis Hozono Global) y las selecciones españolas femeninas -que conquistaron tres oros en las categorías Sub-16, Sub-18 y Sub-20 y una plata en la absoluta- recibieron los Gigantes del Año.

Los Gigantes Leyenda fueron para Rudy Fernández, Silvia Domínguez, Anna Cruz y Sasha Djordjevic, que recibió su galardón de manos del entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo.

El Valencia Basket masculino (Club Gigante Masculino), el BAXI Ferrol femenino (Club Gigante Femenino), Diego Ocampo (Gigante Mejor Entrenador), Álex Mumbrú (Gigante Entrenador Internacional), Mario Hezonja y Leticia Romero (Gigante Liga Endesa y Gigante Liga Femenina Endesa) y Gonzalo Corbalán (Gigante Latinoamericano) también alzaron sus galardones.

Además, Mikel Izal recibió el Gigante de Honor, y el resto de premios fueron para Tarragona, Cuidad del Deporte (Gigante Apoyo Institucional); el expresidente del CB Canarias, Félix Hernández (Gigante Trayectoria Directiva; Iyana Martín (Gigante Mayor Progresión Femenino; Melwin Pantzar (Gigante Mayor Progresión Masculino; Unicaja (Gigante Mejor Afición); el director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo (Gigante Mejor Dirección Deportiva); Gerard Fernández y Somto Okafor (Gigante Junior Mayor Progresión); la selección española masculina de 3x3 (Gigante de Oro); las selecciones españolas de baloncesto en silla de ruedas masculina y femenina (Gigante de Oro), la Liga Sin Límites (Tenerife) por Plátano de Canarias (Gigante Mejor Iniciativa); y Talento Liga U (Gigante Mejor Proyecto).

La gala de los Premios Gigantes sirvió también para conmemorar los 20 años del oro del Mundial de Japón 2006, con un reencuentro muy especial de buena parte de los jugadores que conformaron aquella selección, y que recibieron un precioso homenaje durante el evento.

En el evento estuvieron presentes también la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa; el CEO de la Euroliga, Chus Bueno; y el director general de la acb, José Miguel Calleja, mientras que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, se encargó de cerrar la gala.