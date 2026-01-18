Hugo González contribuye a la aplastante victoria de los Celtics ante los Hawks

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics del alero español Hugo González apabullaron el sábado a Atlanta Hawks (106-132) en un partido NBA con protagonismo de Jaylen Brown, que lideró a los de Massachusetts con 41 puntos.

Los de Joe Mazzulla liquidaron el encuentro con una increíble anotación de 52 en el segundo cuarto, la segunda más alta de la historia de la liga norteamericana, para mandar al descanso 51-82. La renta de los Celtics aumentó en la reanudación (74-117), y solo en el último parcial, con los suplentes de Boston ya en pista, la franquicia local consiguió maquillar algo el marcador.

Jaylen Brown, con 41 tantos, y Sam Hauser, con 30, comandaron el ataque de los visitantes, neutralizando a la referencia anotadora de los Hawks, Onyeka Okongwu, que se quedó en 21 puntos.

Por su parte, el madrileño Hugo González, que partió desde el banquillo, anotó siete puntos -3 de 5 tiros de campo, incluido 1 de 2 triples- y capturó nueve rebotes en los 30 minutos que estuvo sobre la cancha.

De esta manera, con su segundo triunfo consecutivo, los Celtics se mantienen en la segunda plaza de la Conferencia Este con un balance de 26-15, solo por detrás de Detroit Pistons (30-10).