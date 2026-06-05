Asisa Joventut - Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Hunt mantiene el pulso entre Joventut y Baksonia

La 'Penya' igualó el 'playoff' de cuartos de final en el Olímpic, que volverá a Vitoria el domingo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut se impuso (82-63) al Kosner Baskonia este viernes para forzar el tercer partido del 'playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa, un gran partido de los locales en el Olímpic de Badalona liderado por los 27 puntos de Cameron Hunt.

El equipo verdinegro salvó el 'match-ball' tras caer en el Buesa Arena el miércoles y volverá a Vitoria el domingo en busca de la remontada y una semifinal donde espera ya el Valencia Basket. La 'Penya', que llegó a ganar de 22 puntos en el segundo cuarto, saltó convencida y concentrada y no dio opción a los vascos.

El campeón de Copa amagó con meterse en el partido en un tenso desenlace, sobre todo después de una dura falta del azulgrana Rodions Kurucs sobre Guillem Vives que tensó los ánimos. Timothé Luwawu-Cabarrot puso al Baskonia a 12 puntos con cuatro minutos aún hasta el final, pero Hunt rubricó su gran partido y el triunfo de una 'Penya' competitiva en casa para alargar la temporada.

Los de Dani Miret pusieron mucha agresividad en defensa para secar a un Baskonia sin el mono de trabajo. Yannis Morin, Jabari Parker y el propio Hunt dieron el primer cuarto a los locales y, en el segundo, la brecha se hizo ya peligrosa para los vascos (44-22). Un parcial de 0-9 antes del descanso con Trent Forrest dejó sensaciones encontradas, pero el Baskonia no aprovechó esa inercia.

Un 1/8 en triples impidió la remontada de los de Paolo Galbiati, más compensado un Joventut que contó con Hunt de nuevo en el tercer cuarto. Con el partido encarrilado llegó esa acción de Kurucs que formó la pelea sobre el parqué de Badalona. El reparto de antideportivas picó al Baskonia, pero su reacción fue escasa ante Hunt, otros 12 puntos en el último cuarto, y un Joventut que demostró que quiere más esta temporada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASISA JOVENTUT, 82 - KOSNER BASKONIA, 63. (44-31, al descanso).

--EQUIPOS.

ASISA JOVENTUT: Rubio (10), Hunt (27), Kraag (4), Parker (7) y Ruzic (4) --quinteto inicial--; Drell (2), Hakanson (2), Vives (-), Morin (9), Birgander (6), Hanga (11).

KOSNER BASKONIA: Villar (-), Forrest (15), Radzevicius (2), Kurucs (2) y Edwards (1) --quinteto inicial--; Diakite (13), Simmons (7), Omoruyi (2), Luwawu-Cabarrot (9), Sedekerskis (-), Spagnolo (12).

--PARCIALES: 25-14, 19-17, 18-12, 20-20.

--ÁRBITROS: Cortés, Castillo y Zamorano. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona.