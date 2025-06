Ibon Navarro: "Me indigna que no se respete a Balcerowski y se le trate como a un mocoso"

Ibon Navarro, head coach of Unicaja, protests during the Spanish League, Semi-Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Unicaja Baloncesto at Movistar Arena pavilion on June 13, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Unicaja de Málaga, Ibon Navarro, se ha sentido este viernes indignado por "que no se respete" al pívot polaco Olek Balcerowski y que "se le trate como a un mocoso" desde el trío arbitral, a rebufo de la derrota malagueña por 90-75 contra el Real Madrid en el segundo partido de su semifinal de la Liga Endesa 2024/25.

"Todos cometemos errores, y yo puede que el que más, de los que estamos en el campo. Yo de lo que me he quejado mucho, y lo hice antes de este partido, es del diferente rasero. Ellos te dicen que controlan y entienden las emociones del jugador. Pero el rasero con Balcerowski es uno y con el resto es otro", aludió a los árbitros en rueda de prensa.

"Y eso se lo he hecho ver. Eso es lo que me indigna, que no se respete a Balcerowski, cuando es un jugador que ha ganado la Eurocup, la BCL, etc., y que se le trate como a un mocoso. No entiendo por qué se le sanciona un gesto, sin haber avisado antes, como una técnica", comentó Navarro desde la sala de prensa del madrileño Movistar Arena.

No obstante, las quejas del técnico del Unicaja por este rasero hacia Balcerowski no fue óbice para felicitar al Real Madrid por su triunfo. "Ellos han hecho un partido bueno, con muchísimo acierto. Nosotros hemos estado bastante mejor [que en el primer partido], pero una pena el bajo porcentaje de tres puntos, de tiros libres... Las pérdidas eran de 15 al descanso. Pero creo que he visto a mi equipo pelear y luchar", aseveró.

"En un momento complicado de casi 18 abajo, nos hemos vuelto a meter y a colocarnos a tres y con balón. Pero cuando juegas contra el Real Madrid, sabes que con jugadores como Llull, Facu [Campazzo] o Mario [Hezonja] puede pasar esto, y ha pasado. Me voy fastidiado por tantos errores de baloncesto, pero muy orgulloso porque hemos hecho lo de todo el año: pelear", insistió Navarro, cuyo equipo va 2-0 abajo en la serie.

En este sentido, lamentó "sobre todo" haber jugado "tirando mal" en acciones vitales. "Hemos empezado bien, pero delante hace falta tener energía y encima ellos han podido tirar y meter tiros difíciles", dijo un Navarro que reflexionó sobre su descalificación por doble técnica.

"Ya lo dice mi madre, soy muy tocacojones, pues sí; pero es que no lo entiendo", repitió. "Lo que no entiendo es que los árbitros se vanaglorian de controlar las emociones y entender las emociones de los juagdores, y con las de un niño de 23 años no le pasan ni una. Eso es lo que no entiendo", se refirió de nuevo al baremo respecto a Balcerowski.

Preguntado por sus opciones de remontar la eliminatoria, respondió que "posible es, pero probable poco". "15 pérdidas son demasiadas para nosotros, que somos uno de los mejores equipos corriendo al contragolpe, y nuestro porcentaje de tres puntos es alarmantemente bajo. Tenemos jugadores frustrados porque no les está resultando fácil jugar", afirmó.

"La buena noticia es que tenemos a 14 jugadores, vamos a ver si conseguimos encontrar la manera de encontrar a 11 o 12 que aún les quede energía", auguró Navarro, contando en teoría con el ala-pívot alemán Dylan Osetkowski para los futuros encuentros en el Martín Carpena.

Por último, elogió a los jugadores del poste bajo en el Real Madrid."'Edy' [Tavares] no es el jugador que es por los puntos que mete, sino por los puntos que hace que no metas tú. Es muy grande, es buen defensor, sabe colocarse bien... y eso te condiciona", añadió el técnico del Unicaja, para luego terminar con alabanzas hacia Usman Garuba.