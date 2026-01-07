IDK Euskotren e Innova-tsn Leganés cierran el cuadro de la Copa de la Reina de baloncesto

Archivo - Aina Ayuso y Leticia Romero, durante la Copa de la Reina 2025. - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La próxima Copa de la Reina de baloncesto ha conocido este miércoles a los ocho equipos que optarán al título tras jugarse la decimoquinta y definitiva jornada de la primera vuelta en la Liga Femenina Endesa, con el IDK Euskotren (7º) y el Innova-tsn Leganés (8º) convirtiéndose en sus últimos inquilinos.

Gracias a su victoria por 78-73 en un duelo directo con el BAXI Ferrol, el Leganés selló su clasificación para la Copa por primera vez en toda su historia. Ese resultado benefició al IDK Euskotren, que también certificó su billete copero pese a perder por 52-46 ante un Casademont Zaragoza que de modo honorífico se proclamó campeón de invierno.

Gracias a ello, las zaragozanas consiguieron el premio de disputar su partido copero de cuartos de final en la tanda del jueves y, de cara a una hipotética semifinal, contar con 24 horas de descanso adicionales. El sorteo de los emparejamientos se realizará el próximo 14 de enero y ellas liderarán un bombo de cabezas de serie.

Ahí estarán Spar Girona (2º), Valencia Basket (3º) y un Hozono Global Jairis (4º) que mantuvo su plaza ganando por 74-84 al Kutxabank Araski; eso dejó sin opción de subir puestos al Perfumerías Avenida (5º), que batió por 71-68 al Movistar Estudiantes, y al Durán Maquinaria Ensino (6º), que cedió en su pabellón (75-78) precisamente contra el Valencia.