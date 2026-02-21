Ilunion y Amiab disputarán la final de la Copa del Rey de baloncesto en silla

Imagen del partido entre el CD Ilunion y el Econy Gran Canaria de semifinales de la Copa del Rey de baloncesto en silla 2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CD Ilunion, actual campeón, y el Amiab Albacete, líder de la Superliga, disputarán este domingo la final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas que se está disputando en el pabellón Eva Manguán de la localidad madrileña de Móstoles tras imponerse en sus respectivas semifinales al Econy Gran Canaria (59-70) y al Amivel Reyes Gutiérrez (67-60).

De este modo, el equipo madrileño, 21 veces ganador, y el manchego se citaron por tercera edición consecutiva en la final del torneo copero, con victoria de los primeros en las dos anteriores y con el segundo buscando el segundo trofeo de su historia tras el de 2021. En la Superliga, victoria clara del Amiab por 69-56.

El Amiab fue el primero en sacar su billete para la pelea por el título tras deshacerse en un apretado partido del Reyes Amivel Gutiérrez, segundo clasificado del campeonato liguero y se topó con más problemas en que en la Superliga (82-53).

Pero en esta ocasión, supo rehacerse a un mal primer cuarto (27-18) para llegar con opciones hasta el final. Jorge Salazar, 21 puntos, y Phil Pratt, con 18, fueron los mejores del campeón de Europa, mientras que Ezequiel Esparza, con 16, sobresalió el equipo malagueño.

En la segunda semifinal, el Ilunion continuó firme en su defensa del título ante un Econy Gran Canaria que le plantó más batalla (59-70) que en el choque de la primera vuelta liguera cuando fue derrotado en su pabellón por un contundente 49-85.

Sin embargo, el conjunto madrileño dominó el encuentro prácticamente desde el principio y ya al descanso lo tenía bien encarrilado (23-36) pese a un primer cuarto igualado. Tras el descanso, el campeón no aflojó para disputar una nueva final copera bajo el liderazgo de Luis Eduardo Jasso, dominador con un 'doble-doble' de 20 puntos y 15 rebotes, mientras que Krzysztof Kozaryna fue el mejor de su rival con 24 tantos.