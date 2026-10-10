Ilunion mantiene su dominio en la Supercopa de España de BSR

Los jugadores del CD Ilunion celebran la conquista de la Supercopa de España 2026 - PABLO RUPEREZ

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CD Ilunion se proclamó este sábado campeón de la Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas tras imponerse por un ajustado 61-65 al Amiab Albacete en la final del torneo disputada el polideportivo San Fernando de Cuenca.

El equipo madrileño continúa como gran dominador actual del BSR nacional y tras hacer el triplete la temporada pasada, al que añadió la Champions, esta nueva 2026-2027 la arrancó ganando por cuarta edición consecutiva el primer título de la campaña y empezar así bien la etapa con Josema Conde como nuevo entrenador tras la marcha de Víctor Ramos.

El campeón de Europa y el conjunto manchego, que también estrena técnico en la figura de Gaz Choudhry, relevo de Abraham Carrión, se citaron en la final tras deshacerse en las semifinales del viernes del BBK Bilbao (68-51) y del Amivel (71-61), respectivamente.

La pelea por el título fue, como es habitual cuando se enfrentan ambos equipos, muy disputada, aunque el Ilunion fue el que siempre llevó la iniciativa en el marcador y al descanso dominaba con cierta claridad a su rival (28-37).

Sin embargo, el Amiab no se vino abajo y tras el paso por los vestuarios, elevó su intensidad defensiva y complicó las cosas al conjunto madrileño que pese a todo aún estaba por delante de cara a los diez minutos finales de forma ajustada (49-52).

Ahí, el actual campeón se aferró firmemente a su trono y logró controlar al equipo albaceteño que apuró, sin éxito, sus opciones hasta la bocina. Gregg Warburton, del Ilunion, fue elegido el 'MVP' de una final donde su compañero Bill Latham fue el mejor anotador con 18 puntos, con Ben Fox (14) como el más destacado en esa faceta por el Amiab.