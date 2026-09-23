El irreconocible Barça busca crédito ante el Efes de Laso

Juntin Robinson del FC Barcelona en la Supercopa Endesa 2026 de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este jueves en el Palau Blaugrana (20.30) al Anadolu Efes Istanbul para abrir la nueva Euroliga 2026/27, en una Fase Regular que aplica la nueva normativa FIBA y en la que, sobre todo, se espera ir conociendo a un Barça todavía irreconocible con hasta 11 caras nuevas y con Aleksander Sekulic al mando desde el banquillo, ante un equipo turco que no hace tanto era una 'bestia negra' y que llega con el sello del entrenador español Pablo Laso y con buenas sensaciones tras conquistar la Supercopa VTB.

El estreno continental llega apenas tres días después de que el Barça perdiera la final de la Supercopa Endesa ante el Asisa Joventut (101-87) en Badalona, un partido en el que los blaugranas mostraron todavía su falta de rodaje y no pudieron contener el acierto de su exjugador Nico Laprovittola, autor de 31 puntos y nueve triples, aunque previamente habían superado al Valencia Basket (86-87) en semifinales.

El nuevo equipo 'culer', con Sekulic tomando el relevo de Xavi Pascual, por tanto, tendrá ante el Efes la primera oportunidad de reaccionar y empezar a mostrar una identidad reconocible. El técnico esloveno ha reclamado precisamente una respuesta después del tropiezo en Badalona, especialmente desde la intensidad defensiva y la energía, ante un rival que considera construido para competir por los 'Playoffs'.

El Barça ha remodelado profundamente su plantilla con las llegadas de Justin Minaya, Yoan Makoundou, Tosan Evbuomwan, Tyrese Martin, Olek Balcerowski, Stanley Umude, Agustín Ubal, Umoja Gibson, Josh Nebo, Justin Robinson y Olivier Nkamhoua, mientras que continúan Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Punter y Joel Parra.

Pero Anadolu Efes también presenta novedades importantes bajo la dirección de Laso, con las incorporaciones de Mike James, Matthew Strazel, Dario Saric, Bruno Fernando o el español Santi Yusta, además de mantener a jugadores como Jordan Loyd, Isaia Cordinier, PJ Dozier, Erkan Yilmaz o Georgios Papagiannis.

El conjunto turco se proclamó recientemente campeón de la Supercopa VTB como equipo extranjero invitado, tras imponerse al Lokomotiv Kuban en la final, y encadena tres victorias en otros tantos partidos en el torneo disputado en Moscú.

La visita del Efes supone además un duelo con historia reciente para el Barça, que domina por 18-16 los enfrentamientos entre ambos desde el año 2000 y ha ganado los tres últimos en el Palau, aunque la pasada temporada cada equipo se impuso en su pista, con triunfo turco por 74-73 en Estambul y victoria blaugrana por 78-71 en Barcelona. En el recuerdo queda también la final de la Euroliga de 2021, cuando el Efes derrotó al Barça por 86-81 para conquistar el primer título continental de su historia.

El encuentro supondrá asimismo varios reencuentros, ya que Juan Núñez estuvo a las órdenes de Pablo Laso durante su etapa en el Real Madrid, mientras que Yoan Makoundou --seguramente baja-- compartió vestuario en el AS Monaco con Matthew Strazel y Mike James la pasada temporada, y Kevin Punter coincidió con PJ Dozier en el Partizan.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson, Punter, Umude, Parra y Nebo --posible quinteto inicial--; Gibson, Martin, Brizuela, Nkamhoua, Núñez, Balcerowski y Minaya.

ANADOLU EFES ISTANBUL: James, Loyd, Yusta, Yilmaz y Fernando --posible quinteto inicial--; Cordinier, Russell, Dozier, Strazel, Karutasu, Saric, Malcolm, Osmani, Papagiannis y Jones.

--ÁRBITROS: Pukl, Boubert y Tiganis.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.