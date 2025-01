Iva Slonjsak refuerza al Kutxabank Araski hasta final de temporada

Archivo - SLONJSAK Iva (32) of ESBVA-LM during the Women's Champions match, Final Basketball match between Villeneuve-d’Ascq and Tango Bourges Basket on September 21, 2024 at Palais des Sports Maurice-Thorez of Nanterre, France - Photo Ann-Dee Lamour / CD - Ann-Dee Lamour / DPPI / AFP7 / Europa Press