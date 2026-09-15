Iyana Martín: "En casa es donde me mantienen los pies en el suelo, tengo que asimilar lo que ha pasado"

Archivo - La base de la selección española Iyana Martín. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La base española Iyana Martín ha comentado este martes no ha tenido mucho tiempo para "asimilar lo que ha pasado" durante el Mundial de Alemania, en el que ha sido bronce y elegida mejor jugadora joven y dentro del mejor quinteto del torneo, y que el éxito intenta llevárselo a casa que es donde le "mantienen los pies en el suelo".

"No ha habido mucho tiempo de asimilar nada porque las últimas 48 horas han sido como un torbellino. En el Mundial, la exposición ha sido muy elevada. Ha habido mucha gente que lo ha visto, que opina o que escribe. Pero yo siempre intento llevármelo a casa, que es donde me mantienen los pies en el suelo. Siempre con humildad. Me queda mucho y tengo que asimilar lo antes posible todo lo que ha pasado", afirmó la mejor jugadora joven del Mundial de Alemania 2026 en la presentación de la Liga Femenina Endesa.

Iyana Martín señaló que el Mundial ha sido "una experiencia increíble" y que están "muy contentas y orgullosas" por el tercer puesto conseguido. "El bronce es muy merecido y fruto de un trabajo y un proyecto muy chulo, no solo de las 12 jugadoras y staff que hemos ido al campeonato, sino de todas las personas involucradas que han hecho posible que lleguemos preparadas y a nuestro mejor nivel al campeonato", agregó.

La base asturiana puso en valor su decisión de no participara esta temporada en la WNBA después de ser drafteada en la séptima posición. "Esperaba llegar al torneo descansada por la decisión que tomé de no ir a la WNBA, y a partir de ahí ser yo misma y disfrutar jugando. Creo que se me ha permitido y he sido muy feliz jugando al baloncesto con la selección. Eso me ha hecho encontrarme muy cómoda en pista", analizó.

En cuanto al bronce conseguido por la selección, subrayó que es una medalla "reflejo del trabajo" realizado. "Lo más importante es cómo hemos llegado ahí y lo que hemos transmitido jugando. Todas las personas que nos han visto jugar se han enganchado un poquito. Hemos conseguido competir y disfrutar. Es lo más especial que tiene este grupo. Y ya llevarse la medalla es un lujo", añadió.

"Hemos tenido mucha exposición. También venimos de una selección que siempre ha dado un nivel increíble y ha conseguido muchos títulos. Nos han abierto un poco el camino a creer que podemos, por eso nosotras estamos donde estamos. Tenemos esa garra que caracteriza a esta generación y que vemos en categorías inferiores. Además, tenemos una generación que vienen con muchas ganas y nos queda mucho por aprender", valoró sobre el potencial actual del baloncesto femenino español.

La nueva jugadora del Spar Girona valoró su verano como "súper chulo". "Me lo he pasado súper bien en casa con mi familia, amigos, he podido entrenar y mejorar lo que necesitaba y además he vivido un Mundial. Ha sido un verano de 10 y me lo he pasado increíble fuera y dentro de la pista", recalcó.

Una Iyana Martín que no se pone techo en su baloncesto: "Siempre se puede seguir aprendiendo. Estos dos años me han dado experiencia y he mejorado a la hora de tomar decisiones. Pero me quedan muchos aspectos en el juego que mejorar, físicamente y a nivel individual".

Por último, habló de su nueva etapa en Girona, donde llega con "muchísima ilusión" y con ganas "de ver al equipo y conocer a las compañeras y al staff". "Tenemos la previa de Euroliga la semana que viene, entonces lo primero es clasificarnos para poder competir en la mejor liga de Europa, para poder jugar partidos de máximo nivel que son la final los que molan", concluyó.